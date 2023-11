Ceglédi VSE–AVUS 11-9 (5-1, 2-4, 2-3, 2-1). Cegléd, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Ercse, Balogh.

AVUS: Antoni – Hajmási 2, Makrai, Németh B., Sági 3, Juhász S., Kertész 1. Csere: Galambos B. 1, Makarenko, Berényi, Kovács K. 2, Edző: Péter.

Hosszú percekig nem esett gól, majd büntetőből, aztán emberelőnyből a ceglédiek két góllal elhúztak. Sági – szintén emberfórból – szépített, ám a negyed hajrája a hazaiaké volt, az utolsó másfél percben háromszor is betalált a Cegléd (5-1). A második negyedben mindkét oldalon egy-egy gól született (6-2), majd megkezdte a felzárkózást az AVUS. Az aligátorok Sági, Kovács Kevin és Kertész révén 6-5-re alakították az állást. A szünet előtt viszont a hazaiak is betaláltak, így 7-5-re módosult az eredmény. A harmadik negyed ben is végig a ceglédiek vezettek, a Csaba Mártont nélkülöző vasiak kapaszkodtak, így az utolsó negyedre 9-8-as hazai fórral fordultak a felek. Fél perc után máris kettő volt közte (10-8), de öt perccel a lefújás előtt Kovács Kevin góljával már 10-9 volt az állás. Izgalmasan alakult a meccs, levegőben lógott az egyenlítés, ám egy másodperccel a lefújás előtt Kovács Milán találatával végül 11-9-e nyert a Cegléd.

Az AVUS az első negyed végén „bealudt”, utána pedig már csak végig futott az eredmény után.