Simon Petrov, az Oroszlány vezetőedzője: - Ahogyan Khalid is mondta, a legfontosabb, hogy csapatként játszottunk, tudtuk mit kell tennünk és ez végül a mi javunkra fordult, és sikerrel zárhattuk le. Ugyanakkor kicsit puhán kezdtünk, bár a Körmendnek komoly dobásai voltak, mégis túl puhán kezdtünk, ezen dolgoznunk kell. Aztán javítottunk a védekezésen, keményebben játszottunk és visszajöttünk a meccsbe. A remek szurkolóinknak köszönhetően, ebben a remek hangulatban, ahol mindig mondom, hogy megtiszteltetés edzőként dolgozni és nézni ezeket a fiúkat játszani, megszereztük a győzelmet. Óriási köszönet jár ezért.

Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője: - Gratulálok az Oroszlánynak a győzelemhez, viszont én, a csapatomra talán ebben a szezonban a legbüszkébb vagyok, mert ahogy mi hozzáálltunk, ahogy mi, az utolsó leheletig próbáltunk küzdeni, az úgy gondolom, hogy előre vezet és ez egy jó irány. Ezzel a rotációval ennyire tudtuk megnehezíteni az Oroszlány dolgát. Tényleg csalódott vagyok, mert ahogyan a Fepu is mondta, én is úgy gondolom, hogy talán nem biztos, hogy itt most vereséget érdemeltünk. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nagyobb figyelmet érdemelt volna, és ezt mindenki rakja oda, ahova akarja.

Khalid Thomas: - Örülök, hogy végül kitaláltuk. Együtt maradtunk csapatként, bár lassan kezdtünk. Sok minden nem úgy történt az elején, ahogyan szerettük volna, nem voltunk teljesen ott elsősorban védekezésben, de aztán keményen küzdöttünk, csapatként összeálltunk és úgy is maradtunk, és valahogy minden összeállt. Nagyon pozitív vagyok azt illetően, hogy mit kell majd csinálnunk, mit fogunk csinálni, és egyszerűen csak örülök, hogy valahogy kitaláltuk a megoldást, és ezáltal csapatként arathattunk győzelmet.

Ferencz Csaba: - Igazából jól kezdtük a mérkőzést, úgy gondolom. Vezettünk hosszú ideig, aztán az Oroszlány vissza tudott jönni a meccsbe, a végére kicsit el is fáradtunk szerintem, de büszke vagyok a csapatra mert mindenki mindent megtett. Azt látni lehetett ugye, hogy elég szűk rotációval vagyunk, kulcsjátékosok sérültek, illetve betegek, így elég nehéz volt. Nehéz ilyenkor mit mondani, egy kicsit csalódott vagyok, mert én úgy gondolom, hogy ma nem érdemeltünk vereséget, de gratulálok az Oroszlánynak, mert a végén ugye, azért szépen játszottak. Gratulálok még egyszer a saját csapatomnak is, mert mindenki tényleg a maximumot hozta és mindenki harcolt az utolsó labdáig. Másról pedig most inkább nem szeretnék semmit sem mondani, megyünk haza aztán dolgozunk tovább, remélem, hogy a sérültek közül egy-ketten visszajönnek és akkor jövő hét végén már nagyobb rotációval tudunk játszani, és megnyerni a következő meccset.