A sajtóeseményt a szombathelyi Aranykorúak Sportegyesületének házi bajnoksága vezette fel. A sportkedvelő idősek fiatalokat meghazudtoló módon játszottak, a létesítmény rendszeres használói. A sajtótájékoztatón részt vett dr. László Győző, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere, Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke, Hegyi Gábor, a Vasi Tekesportért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegedüs András, a Vasi Tekesportért Alapítvány sportmenedzsere, Németh Lajos többszörös teke világbajnok, az alapítvány alapítója, valamint a fejlesztéseket támogató cég, a Csercsics Faipari Kft. vezetője, Csercsics Balázs.

Tóth Kálmánt elmondta, hogy Szombathelyen számos olyan feladat van, amit nem közvetlenül az önkormányzat lát el, hanem civil szervezetek bevonásával valósul meg. A sport területén eddig még nem volt ilyen együttműködés, egészen az idei esztendőig, amikor a város feladatellátási megállapodást kötött a Vasi Tekesportért Alapítvánnyal a VAOSZ-udvarban működő létesítmény üzemeltetése céljából. Az alapítvány munkatársai széles közösségi összefogással felújították a tetőt, kicserélték a nyílászárókat, megszüntették a vizesedést a vizesblokkban, megújultak az öltözők, és még a fűtésrendszert is sikerült korszerűsíteni. Az álmennyezet kialakítása jelenleg is zajlik, illetve a nézőtér is félkész állapotban van még. A jövőbeni tervek között szerepel a dobóállások borításának, valamint a bábuknak a cseréje, ami újabb több százezer forintos ráfordítást igényel a Vasi Tekesportért Alapítvány részéről. Dr. László Győző alpolgármester szerint immár minden adott, olyan magas szintű infrastruktúra áll rendelkezésre, amilyen magas szinten áll a Vasi Tekesportért Alapítvány szakmai és közösségi munkája. Hegyi Gábor az alapítvány kuratóriumának elnöke örömmel számolt be az objektum töretlen népszerűségéről, hiszen a létesítményt nemcsak hétköznapokon, hanem hétvégente is rendszeresen felkeresik a tekések.

Fotó: © Cseh Gábor

- Jövő nyáron lesz újra minősítve a pálya, 1-2 milliót még bele kell ebbe invesztálnunk, hogy meg tudjuk tartani a pálya nemzetközi és első osztályú minősítését - tájékoztatott Hegyi Gábor. - Igény van Szombathelyen a tekére - ezt már Hegedüs András, az alapítvány sportmenedzsere szögezte le, majd hozzátette: az amatőr pályabérlések mellett csapatbajnoki, nemzeti bajnoki, valamint egyéni bajnoki meccseknek is helyet ad a tekecentrum. 2022 tavaszától, a Savaria Kupa megrendezésével megindult egy folyamat, ami mind a mai napig tart, hiszen a városi teketársadalom - ami mintegy 250 főt jelent - tagjai egytől egyig képesek voltak egy kicsivel többet áldozni arra, hogy még jobb körülmények között hódolhassanak szeretett sportáguknak. Ilyen jól felszerelt pálya már nincs Szombathely környékén, Répcelak, Sárvár és Szentgotthárd rendelkezik még ilyen létesítménnyel.