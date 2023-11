Laki László a MÜM 405. sz. Iparitanuló és Szakközépiskolában kezdett el tanítani. Itt került kapcsolatba Hegedűs Csabával, aki akkoriban az országos bajnok iskolai kosárlabda csapat oszlopos tagja volt. Később ott lehetett Münchenben is, ahol Csaba megnyerte Magyarország számára a 100. olimpiai aranyérmet birkózásban. Ez a baráti kapcsolat azóta is tart. Laki László életének fontos időszaka volt, amikor a Haladás VSE ügyvezető elnökeként tevékenykedett. A labdarúgók akkor kerültek vissza az első osztályba, majd a hetvenes évek második fele igazi sikertörténet volt a szombathelyi labdarúgásban. A zöld-fehér gárda Magyar Kupa-döntőt játszott, majd elindulhatott a Kupagyőztesek Európai Kupájában (KEK), ahol a máltai FC Valettán még biztosan túljutott, de a Sturm Graz ellen balszerencsés körülmények között búcsúzott a nemzetközi porondtól. A Sárosi László irányította csapat elnyerte a „Vidék legjobbja” címet is, egy emlékezetes gráci teremtornáról, ahol Farkas László gólkirály lett, egy aktatáska pénzzel térhettek haza. Laki László elnöki idejére esett a montreali olimpia, ahol három sportoló is képviselte a Haladást: Antalovits Ferenc és Rehus Uzor György súlyemelők, valamint Komatits József tőrvívó.

Elnöki évei után visszatért a pedagógusi pályára, a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában tanított nyugdíjazásáig. Jelentős érdemei vannak a Vasi Vasember, avagy triatlon vasi módra versenysorozat elindításában, egész életében foglalkozott úszásoktatással, de szervezett sítáborokat, síversenyeket is. Ez utóbbit már, mint az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesületének az elnöke. Kiemelkedő összegű pályázatok elnyerésével tudták az idősebb korosztály egészségmegőrzését elősegíteni. A már említett sportágak mellett tenisszel is foglalkozott és még ma is aktívan műveli ezt a sportágat. Hobbija az utazás. Az elmúlt félévszázadban nem kevesebb, mint 22 ország 43 városába sikerült eljutnia. Pedagógus, edzői és sportvezetői munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

A maratoni hosszúságúra nyúlt előadása végén családjáról is szeretettel beszélt. Feleségével 54 éve boldog házasok, fia, lánya és családja, az unokák sok örömet szereznek számára. Előadását fia „Egyetlen élet” című versével zárta, melyet a jelenlévő szerző szavalta el.