Király SE–Csákánydoroszlói KSE 1–0 (0–0).

Szombathely, 80 néző, vezette: Bagoly Gábor

Király: Király – Takács, Fábián (Marton), Szabó B. (Schimmer), Czöndör, Kiss K., Rózsás, Halmosi, Csákvári (Kudron), Potyi (Katona), Sipőcz (Márfy). Edző: Hegyi László

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár (Horváth S.), Török, Düh (Dudás), Pandur, Dedics, Sárközi, Beke (Márton), Albert, Németh M., Takács. Edző: Kurucz Ádám

Gólszerző: Schimmer.

Küzdelmes mérkőzést játszott egymással a két csapat. A Király a második félidőben nagy nyomást helyezett a sportszerűen futballozó csákányi együttesre. Sok kihagyott helyzet után végül egy szabadrúgás döntött a három pont sorsáról. Megérdemelt hazai győzelem született.

Vasvár VSE–Csepregi SE 0–2 (0–0).

Vasvár, 80 néző, v.: Árpád Alex Márk

Vasvár: Kántor – Bíró, Horváth A. (Schermann), Czövek (Péter), Elekes, Dávid (Sipos), Pálla, Tausz, Vincze, Márton, Pásztor. Edző: ifj. Sziffer István

Csepreg: Kótai – Koósz, Kossuth, Nika M. (Törzsök), Takács Ke., Nika B., Nika Á., Németh Cs., Lukács (Kurucz), Takács D. (Simon), Takács Kr. Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Nika M., Kótai.

Kiállítva: Pásztor (42., Vasvár VSE).

A kiállítás megpecsételte a házigazda sorsát, a Csepreg megérdemelten gyűjtötte be idegenben a három pontot ebben a fordulóban.

Alpok Zirkon Vép VSE–Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE 4–0 (2–0).

Vép, 100 néző, v.: Kondor Tamás

Vép: Borsos – Baranyai K., Baranyai N. (Niksz), Illés Á., Beke (Pogácsás), Tama (Mercs), Szendrődi (Czeglédy), Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. (Leidli). Edző: Gombás Péter

Nádasd: Doktor – Dudás, Péter, Zsoldos (Németh J.), Kalamár, Németh B., Major, Kardos (Horváth D.), Meskó E., Meskó Á. (Mesics), Burka (Cservék). Edző: Elekes Zoltán

Gólszerzők: Takács Á., Niksz, Beke, Balikó D.

A hideg és szeles idő ellenére is sok néző látogatott ki a mérkőzésre. A találkozót végig a házigazda Vép uralta, saját kapuja elé szorítva a vendégcsapatot. Sorra alakultak ki a helyzetek, ezekből négyet gólra váltottak a hazaiak. Az őszi szezon hazai mérkőzéseinek sorát ezzel a szép győzelemmel zárta a vépi együttes.

Kiswire-Szentgotthárdi VSE–Rábapatyi KSK 3–0 (0–0).

Szentgotthárd, 80 néző, v.: Szabó III. Zoltán

Szentgotthárd: Dömötör – Sipos B. (Korpics), Mesics - Leiner, Osvald (László), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Sipos G. (Takács), Gyécsek. Edző: Heiter László

Rábapaty: Király – Bakonyi (Alenich), Zeke (Toldi), Horváth K., Piros D., Csupor, Nardai, Kovács T., Horváth R., Piros P., Horváth B. (Németh B.). Edző: Kovács Tamás

Gólszerző: Nagy O. (3).

A hetvenedik percig inkább döntetlen színezetű volt a találkozó, a Rábapaty szervezetten futballozott, és talán valamivel több helyzete is volt, mint a vendéglátó Szentgotthárdnak. A hazai egység nem igazán tudott azzal a teljesítménnyel előállni, mint az előző fordulóban Nádasdon. Nagy Ottó döntötte el a mérkőzést a házigazda javára, mesterhármasa után már nem volt kérdés melyik csapat nyeri a találkozót.

Körmendi FC–Söpte SE 1–2 (1–1).

Körmend, 50 néző, v.: Talabér Norbert

Körmend: Balogh Á. – Sipos M., Lakosi, Buti (Horváth B.), Molnár L., Sály P., Szijjártó Áb. (Németh B.), Sipos B., Zsoldos, Szijjártó Ár., Vilics. Edző: Vaspöri Zoltán

Söpte: Gadavics – Plajszer, Baranyai, Biró, Kovács E., Vámos, Tamás, Hujber (Horváth B.), Vargyas, Varga A. (Fogl), Koszokovits. Edző: Simon Attila

Gólszerzők: Sipos M., ill. Tamás, Hujber.

Korán vezetést szerzett a hazai csapat, de a vendégek a félidő közepén egy közeli fejessel egalizáltak. A 40. percben Balogh kapus parádés vetődéssel büntetőt hárított. A változatos, küzdelmes találkozót egy jól helyezett lövéssel végül a maga javára fordította a Söpte, így három ponttal távozott a Rába-partjáról.

Sárvár FC–Szombathelyi Haladás Kft. 0–4 (0–3).

Sárvár, 100 néző, v.: Vass István

Sárvár: Dénes – Kovács B. (Németh Á.), Fülöp (Sinka), Szemes, Ódor, Fider, Horváth J. (Rómer), Tokaji (Varga Á.), Vajda, Tóth M., Csonka. Edző: Nagy Dániel

Haladás: Kostyák – Bolla, Pruska (Faggyas), Mozsár, Frák, Katona, Stefanich (Stifter), Zsédely, Takács-Földes, Baján, Szabó B. (Csörnyei). Edző: Horváth András

Gólszerzők: Pruska (3), Zsédely.

A vendégcsapat korán vezetést szerzett, ez megnyugtatta a mérkőzés további részére. A szünetig még két góllal növelték előnyüket a szombathelyiek, így megnyugtató előnnyel mehettek el a pihenőre. A szünet után egy bátrabb, kezdeményezőbb Sárvár volt a pályán, a hazaiak helyzeteket is kidolgoztak, de gólt nem sikerült elérniük. A Haladás győzelmével zárult a találkozó, a sárváriak sajnálják, hogy idei utolsó hazai mérkőzésükön nem tudták kiszolgálni lelkes szurkolóikat, akiknek ezúton is köszönik a biztatást és a támogatást.

Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Büki TK 4–2 (4–0).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Marácz Zoltán

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei L. (Nagy Á.), Velekei B., Csillag, Németh T. (Jóna), Tuboly, Földes, Kopfer, Wolf, Tóth G., Törő. Edző: Kovács Kálmán

Bük: Kamondi – Fehér (Kiss B.), Tóth B., Bősze, Tóth K. (Szilágyi), Németh G., Szabó A., Tóth R. (Oláh), Simon, Czingráber, Puskás. Edző: Dobány Gábor

Gólszerzők: Velekei B., Csillag, Tuboly, Velekei L., ill. Németh G. (2).

A hazaiak az első félidőben négy gólt szereztek, ezzel el is döntötték a három pont sorsát. A második játékrészben a vendégek feljavultak, jól járatták a labdát. Két büki gól is esett, ezzel sikerült kozmetikázni az eredményt. Összességében megérdemelt a hazaiak győzelme, de második félidei játékuk enyhén szólva is döcögősre sikerült.

Vasi Bádogos Kft Táplán Se–Cvse-Vulkánfürdő 2–5 (2–2).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Mórocz Gyula

Táplán: Gyécsek – Polyák, Déri, Gombos, Rosner, Dvorschák (Németh T.), De Paula, Fazekas, Gyurcsányi (Polgár), Kiss B. (Fürdős), Markó. Edző: Borbás János

CVSE: Tóth A. (Hujbert) – Marsai, Enyingi, Göntér, Szuh, Gaál (Zsoldos D.), Zsoldos P., Keszei T., Czinder (Huszár), Berecz (Lőrincz), Keszei R. Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Kiss B., De Paula, ill. Keszei T. (2), Marsai (2), Berecz.

A félidőben sérülés miatt két meghatározó játékosát is elveszítette a Táplán, majd nem sokkal később még egy egyet nélkülözni kényszerült. A második félidő játéka alapján megérdemelten nyert a celli egység.