Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület–UNI Győr-SZESE 2:3 (22, 20, -18, -18, -11). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 20 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Mezőffy, Sipos.

SZoESE: Imre, Horváth, Gábriel, Dóka, Szalai Cs., Donáczi. Csere: Tauker, Nagy D. Edző: Bodzer Attila.

Betegség miatt több játékosát is nélkülöznie kellett Bodzer Attilának. Az első két szettben magabiztosan uralta a játékot a SZoESE, a lányok főleg a sáncmunkában voltak eredményesek. A harmadik szett elején nem tudtak megfelelően összpontosítani a szombathelyiek nyitásfogadásaikra, illetve több nyitási hiba is előfordult, amit kihasznált a vendég alakulat. A negyedik szett szintén döcögősen indult hazai szempontból, hiába voltak jó támadásai a SZoESE-nek és kiemelt sánca, a játékrészt ismét a győriek nyerték, ezzel egyenlítettek. A döntő szett elején felváltva születtek a pontok, a végjátékban a győri lányok jobban összpontosítottak és megnyerték az etapot és ezzel együtt a meccset is. A veresége ellenére a Szombathelyi Egyetemi SE női alakulata megszerezte első pontját a bajnokságban.

Haladás VSE–Röpisuli SE 3:0 (24, 17, 21). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 60 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Mezőffy, Farkas.

Haladás: Kőrösi, Tóth B., Héjj, Marton, Bánfi, Németh A. Csere: Péter, Horváth B., Stéger, Varga N., Ragasits. Edző: Dr. Mucsi Péter.

Maratoni hosszúságú első szettel kezdődött a meccs, amit megnyertek a házigazda szombathelyiek és ez megadta számukra a kezdő löketet. A folytatásban már kicsit jobban összpontosítottak a Mucsi-lányok és ez végülis sikerre vezetett. A mérkőzés pozitívuma, hogy gyengébb játékkal is sikerült nyernie a Haladásnak. Nem voltak ráhangolódva kellően erre a mérkőzésre a lányok és ez meg is látszott a teljesítményünkön. Újabb győzelmével második a HVSE a bajnoki tabellán.