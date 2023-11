Szmolek Emánuel előbb a legjobb négy közé jutásért küzdhetett meg a Portugáliában zajló kick-box világbajnokságon. Light-contact 84 kg-ban nagy fölénnyel győzte le a moldáv Panainte Vasile-t. Kicklight kategóriában a török Oz Kerem ellen lépett tatamira. Szmolek nagy küzdelemben nyerte ezt a mérkőzést is. Edzője, Dancsó Zoltán, aki egyben a light-contact és kicklight szakág szakmai vezetője, elismeréssel gratulált tanítványának. Emánuel így mindkét kategóriában a döntőbe jutásért küzdhetett.

A sorsolás úgy hozta, hogy mindkét elődöntős mérkőzésén a spanyol Koffi Illueca Kevinnel kellett szembenéznie. A spanyol versenyző egyértelműen a világ élmezőnyébe tartozik, sőt kicklight szabályrendszerben ő a világbajnoki cím védője. Kicklight-ban kezdte a két világklasszis a küzdelmet a döntőbe jutásért, ahol Emánuel magabiztosan küzdött és ellenfelét nagy fölénnyel győzte le.

A light-contact szabályrendszerben szorosabb küzdelmet vívtak a fiúk, de Szmolek itt is irányítani tudta a küzdelmet és a mérkőzés végén az ő kezét emelte magasba a bíró. Így Emánuel mindkét szabályrendszerben döntőt vívhatott a világbajnokságon. A light-contact szabályrendszer döntőjében a szlovén Vukancsics Dean várt a szombathelyi Controll SE kiválóságára, aki címvédőként érkezett a tornára és ennek a kihívásnak a döntőig 100 százalékban meg is felelt.

Szmolek sajnos nem tudott fölénybe kerülni ellenfelével szemben, aki végig irányítani tudta a mérkőzést. Így a harmadik menet végén a vezetőbíró a szlovén versenyző kezét emelte magasba. Másnap a kicklight kategória döntőjében a cseh Knyshov Stephan ellen lépett tatamira. Szmolek magabiztosan és eltökélten állt hozzá a mindent eldöntő csatának a kiváló cseh versenyző ellen. Szoros küzdelem alakult ki a két világklasszis között, amelynek végén Emánuel kezét emelte magasba a küzdelmet vezető bíró. A Controll SE klasszisa így világbajnoki címet szerzett kicklight kategóriában.

Forrás: Agrobio Classic Kick-Box és Box Club

Csejtey Gábor 63 kg masters kategóriában két szabályrendszerben is a dobogó harmadik fokára léphetett. Pointfightingban és light-contactban is bronzérmet szerzett az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club kiválósága. A világbajnoki címet ezúttal nem tudta megvédeni, de így is szép eredménnyel zárt a nagyon magas színvonalú világversenyen.