"Nagy reményekkel érkeztem a klubhoz, és sok ilyen, mondhatni testhezálló feladatot oldottam már meg korábban - idézte a távozó edzőt a klub honlapja. - Biztos voltam benne, hogy ez itt is sikerülni fog. Ideérkezésemkor sokan féltettek attól, hogy milyen lesz a munkakapcsolatom Révész Attila sportigazgatóval, de azt kell mondanom, hogy az egyik legjobb közvetlen főnököm volt. Mind szakmailag, mind emberileg csak köszönhetek neki, ezt most meg is teszem."

A korábban a Szombathelyi Haladást is irányító Mátyus a döntését azzal indokolta, hogy "a csapatot olyan hatékonyan nem tudta kimozdítani a gödörből, mint bármelyik előző állomáshelyén". Úgy folytatta: a klub érdekeit szem előtt tartva, megköszöni a bizalmat, és távozik.

A keddi edzést a stábtagok tartották.

A Kisvárda - amely pályája használhatatlansága miatt sokáig idegenben játszotta mérkőzéseit - két győzelemmel, egy döntetlennel és kilenc vereséggel az utolsó helyen áll. Legutóbb, vasárnap otthon kapott ki 1-0-ra a szintén a bennmaradásért küzdő Zalaegerszegtől. Mátyus idény közben érkezett a csapathoz, szeptember elejétől irányította a Kisvárdát.

Az M1 aktuális csatornán Révész Attila elmondta, a közvetlen rivális ZTE-vel szembeni vereség nagyon mélyen érintette Mátyust, látta rajta, hogy nagyon csalódottá és némileg hitehagyottá vált, ezért nem is akarta győzködni.

"A mai napon teljesen váratlanul állt elém ezzel a kéréssel. Azt mondta, annyira megszerette a klubot és az itteni embereket, hogy nem szeretné, ha ő lenne a gátja a csapat jobb szereplésének. Úgy érzi, azzal tesz a legjobbat, ha esélyt ad másnak, hátha más módszerrel jobban ki tudunk jönni a hullámvölgyből" - magyarázta.

A sportigazgató hozzátette, csak a keddi napon már 20-25 magyar és külföldi edzőt ajánlottak neki, de a naptári évből hátralévő öt mérkőzést házon belül oldják meg, tehát ő maga, vagy az egyik akadémiai edző irányít majd, a végső megoldás azonban nem ez lesz.

(MTI)