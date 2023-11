A kéthetes válogatott szünet miatt van lehetőségünk kicsit visszatekinteni, mérlegelni a női NB I/B.-s kézilabda-bajnokságot illetően. Már az alapozás során látszott, hogy az idei SZKKA bizony alaposan megerősödött a tavalyihoz képest, hiszen hat edzőmeccséből ötöt megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott. Ebben az előző idénybeli keretnek is nagy szerepe van, hiszen a játékosállomány java együtt maradt és olyan tudásra tett szert, amit azóta is kamatoztat. A szombathelyiek nagy menetelése az Esztergommal kezdődött és azóta is tart. A hétvégi, Hajdúnánás elleni idegenbeli siker azt jelentette, hogy a szeptemberi szezonrajt óta zsinórban 11 bajnoki mérkőzésen hagyták el győztesen a pályát. Jó úton halad a csapat az NB I.-be való visszajutás felé, hiszen hibátlan mutatóval a tabella első helyéről várhatja a bajnokság decemberi folytatását.

– Nehéz lenne belekötni eddig a szezonunkba – nyilatkozta a klub honlapjának Vida Gergő, az SZKKA vezetőedzője. – Ez volt a célunk, hogy veretlenül meneteljünk minél tovább, ha lehet, akár a legvégéig. Elégedett lehetek a csapattal, voltak jobb meccseink és majdnem tökéletes mérkőzésünk is volt, mint a Komárom elleni. A legfontosabb a mostani helyzetünkben, hogy nem szabad ebbe belekényelmesednünk. Tudjuk, hogy mire készülünk és ennek szellemében kell folytatnunk a munkát a hétköznapokon és ennek szellemében kell hozzáállni a bajnoki mérkőzésekhez is – zárta szavait az SZKKA trénere.