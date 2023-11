Az újonc Haladás VSE sikertelen időszakot, zsinórban elbukott három bajnokit tudhat maga mögött – kieső helyre, a tabella 14. helyére csúszott viszsza, míg a Csorna sereghajtóként, a 16. pozícióból fut neki az alsóházi rangadónak. Érdekesség, hogy a felek az idén már kétszer is összecsaptak egymással: az első bajnoki fordulóban hazai pályán 2-1-re nyert a Haladás, majd a Magyar Kupában is 2-1-re győzött, szintén Szombathelyen. Mindkét csapatnak nagyon kell a három pont. – Már a tavaszi szezonról előrehozott meccs következik, a jó „ismerős” Csornához utazunk – mondta Szenczi Imre, az újonc Szombathelyi MÁV Haladás VSE NB III.-as futballcsapatának edzője. – A hazai csapat sereghajtóként fogad minket, de a mi helyzetünk sem sokkal rózsásabb. Az utolsó őszi fordulóban kerültünk a vonal alá – ami elég frusztráló a számunkra. Az ősszel kétszer is találkoztunk a Csornával, mindkétszer legyőztük – ennek ellenére, ha valaki kötelező győzelemként kezeli az ös - szecsapást, az nem látta azt a két mérkőzést. A hazaiaknak talán az utolsó esélyük adódik arra, hogy elkezdjenek feljebb kapaszkodni a tabellán. Mi viszont szeretnénk ellépni a kieső zónából. A három pontért utazunk Csornára!