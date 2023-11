Az újonc HVSE a bentmaradásért küzd, 13. a 16 csapatot felvonultató tabellán. Míg a Veszprém ezüstérmes pozícióból várja a szombathelyi meccset, előző hét bajnokiját veretlenül tudta le.

– A tavalyi szezon bajnokát fogadjuk, amely osztályozón maradt le az NB II.-ről, és idén is a bajnoki cím a célja – jelezte Szenczi Imre, a HVSE mestere. – Ráadásul riválisunk jó formában van, jó focit játszik. Nekünk mostanában nem igazán jönnek az eredmények. Ugyanakkor nem ver agyon minket senki, ki-ki meccseket bukunk el. A múlt héten Csornán például úgy végeztük 1-1-re, hogy közel álltunk a győzelemhez, de egy véleményes kiállítás közbeszólt... Jelenlegi helyzetünkben most már bravúrgyőzelmekre van szükségünk – ugyanakkor a Veszprém ellen a döntetlen is szép eredmény lenne. Varga Márk eltiltott, Horváth Márk játéka kérdéses. Motiváltan várjuk a szezon utolsó meccsét