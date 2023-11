A Tatatbányra remek szezont fut, második a tabellán, a feljutásért harcol. Míg az újonc Haladásnak a bentmaradás a célja. Egyértelműen a házigazda az összecsapás esélyese.

- Egy rosszul sikerült mérkőzés után vagyunk, hazai pályán kaptunk 3-1-re a Dorogtól úgy, hogy az eredmény mellett a játékunkkal sem voltam elégedett - mondta a HVSE mestere, Szenczi Imre. - Ráadásul további sérülések is sújtották a csapatot. Ugyanis Németh Milán és Balogh Ákos térdsérülést szenvedett a Dorog ellen - utóbbit lehet, hogy erre az évre el is veszítettük. Ákos sérülése a fiatal szabály miatt duplán sújt minket... Jelen pillanatban azt sem tudom, hogy kikkel tudjuk felvenni a harcot az egyik bajnokesélyes otthonában. Pedig most már bravúr pontokra is szükségünk lenne - hogy a téli szünetet a vonal felett töltsük. De nem adjuk fel, továbbra is megteszünk mindent, hogy a célunkat teljesítsük!