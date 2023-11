Zsinórban két győzelemmel a háta mögött érkezik szombaton Oroszlányba az Egis Körmend. Kocsis Tamásék egy rendkívül fizikális meccsen verték múlt hétvégén a Szegedet (90-73).

– Megcsináltuk azt, amit elterveztünk, noha Cook egyáltalán nem volt 100 százalékos formában és Djogora sem számíthattam sérülés miatt. Viszont mindenki szinte 40 percig tudott koncentrálni, ami a siker egyik kulcsa volt – idézte fel a múlt szombati találkozót Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Szeged, de meg tudtuk állítani, figyeltünk kulcsjátékosaikra, akiket sikerült limitálnunk. Ha jól emlékszem, 90-91 pontot dobtak átlagban, míg el nem látogattak hozzánk, mi ugyanis 73 ponton tartottuk őket. A védekezésünk tehát rendben volt, ami ugyancsak fontos volt a győzelem szempontjából. Az, hogy teljes keret esetén tudunk dobni 80-90 pontot, az nem kérdés, viszont a védekezés már egy nehezebb kérdés. Oroszlányban is majd ez lehet a kulcs, noha az OSE fizikálisan nagyon erős – vélekedett a tréner.

A körmendiek leendő ellenfele utóbbi négy meccsét elveszítette. Ennek ellenére most mégis ők az esélyesebbek hazai pályán.

– Rengeteg problémával küzdünk, gyakorlatilag érdemi edzésmunkát a héten nem tudtunk végezni – folytatta Kocsis Tamás. – A fél csapat vagy betegséggel, vagy sérüléssel küszködik. Tényleg nagyon nehéz héten vagyunk túl, a kezdő ötöst nagy valószínűség szerint közvetlenül a szombati meccs előtt tudom csak kijelölni. Ami az Oroszlányt illeti, egy nagyon jó csapatról van szó annak ellenére is, hogy zsinórban négy vereségen vannak túl. A sikerrecept jó eséllyel ellenük is az lehet, ami a Szeged ellen volt. Két kiváló amerikai mezőnyjátékosukat mindenképp kell kivenni a meccsből és meg kell őket állítanunk, de mellettük is szerepelnek olyan remek kiegészítő játékosok, akikre nagyon oda kell figyelnünk, mert ők is bőven hozzáteszik a magukét. Mindemellett úgy gondolom, az Oroszlányé a mezőnyben az egyik legerősebb hazai pálya egy különleges atmoszférával, ami cseppet sem könnyíti meg a dolgunkat.