Haladás VSE–Tatabányai RSE 0:3 (-21, -17, -22). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 100 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Soltész, Kósa.

Haladás: Kőrösi, Tóth B., Héjj, Marton, Horváth B., Németh A. Csere: Péter, Bánfi, Rudolf, Hütter, Stéger, Avas, Varga N., Ragasits. Edző: dr. Mucsi Péter.

Mucsi Péter szerint a mérkőzés pozitívumai között meg kell említeni, hogy "csak" 19 nyitást rontott a Hali. Pozitívum továbbá az is, hogy több mint 10 támadást elhibáztak a lányok, de nem érték el a 20 támadásban elkövetett hibát. Pozitívan kell gondolni arra is, hogy nyitásfogadásban és védekezésben sem hibáztak a vasiak 10-nél többet. A sors különös fintora, hogy elvesztette a találkozót a Haladás VSE. Pozitívum, hogy összesen 15 ponttal csinált többet az ellenfél, így, ha csupán a szombathelyiek hibáik 1/3-ból pontot szereznek, meg is nyerhették volna a találkozót. Mucsi Péter úgy látja, játékosai túlságosan jószívűek és ajándékba adják a meccseket, de nem csüggednek, mert tudják, hogy egyszer eljön az ő napjuk is.

Delta Röplabda SE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (15, 21, 23). Érd, 70 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Vigh, Simai.

SZoESE: Lajos, Wölfer, Horvath K., Gábriel, Dóka, Donáczi. Csere: Imre, Nagy D., Tauker. Edző: Bodzer Attila.

A mérkőzés előtti utolsó edzésen Bodzer Attila hangsúlyozta, csak úgy van esélyük jól szerepelni és pontokat elcsípni ilyen csapatok ellen, ha minimalizálják a hibák számát. Ennek ellenére az egyetemista lányok játékát rengeteg hiba tarkította a Delta ellen, amelyek törvényszerűleg meg is bosszulták magukat. A mérkőzésen két kulcsemberét volt kénytelen nélkülözni a Bodzer-csapat, Egyed-Halmosi Noémi lett a megbízott edző, így az ő játékára sem számíthattak. Ahogy az előző mérkőzéseken is, úgy most is voltak olyan periódusok és labdamenetek, amikor koncentrált volt a SZoESE és a megbeszélt szerint ment a védekezés és a támadás is. Az első szettben felőrölte a szombathelyieket ellenfelük, a második és harmadik játékrészben azonban már partiban tudtak lenni a vasiak, ám a győzelem eléréshez ez kevésnek bizonyult.

UNI Győr-SZESE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (17, 18, 23). Taksony, 20 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Kiss, Éri.

SZoESE: Gőczi R., Szabó G., Paál, Konetsny, Biró, Marsai. Csere: Barbalics, Lang, Temesi, Varga B. Edző: Gőczi István, Kovács Balázs.

Hiányzói – Kovács Botond és Rózsa Róbert – ellenére a pécsi túrához viszonyítva ezúttal jobb játékra volt képes a SZoESE. Ugyan hatékonyabban működött a nyitásfogadás, de azért a játékosok teljesítményén érződött az őszi szünet és az ebből fakadó edzéshiány. Megérdemelten győzött a győri SZESE.

BTDSE Taksony–Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 3:1 (16, 9, -22, 19). Taksony, 20 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Éri, Kiss.

SZoESE: Gőczi R., Barbalics, Szabó G., Paál, Biró, Varga E. Csere: Lang, Konetsny, Marsai, Vörös, Temesi, Halász, Varga B. Edző: Gőczi István, Kovács Balázs.

A házigazda Taksony veszélyes nyitásai ellenére partiban volt a SZoESE ellenfelével, de erejéből mindössze egyetlen szettgyőzelemre futotta. Nyitásban és nyitásfogadásban is fejlődni kell, utóbbit illetően a sáncjáték nem működött hatékonyan.