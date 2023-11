Hárommeccses vereség szériáját zárta le múlt hétvégén az Egis Körmend együttese, amely egy igazi dobóversenyen gyűrte le idegenben a Budapesti Honvédot (87-96). Tették mindezt úgy Kocsis Tamás tanítványai, hogy klasszikus magasember híján utaztak a fővárosba, ugyanis Cartertől elköszönt a Rába-parti klub, az új center, Ibrahima Sylla pedig még nem volt hadra fogható.

– Három zsinórban elszenvedett vereség után egy idegenbeli, nehéz pályán aratott siker mindig jó, aminek köszönhetően talán megkönnyebbült a társaság – mondta Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője.

Itt az újabb nemes feladat, hiszen érkezik a Rába-partra a szezon eddigi meglepetéscsapata, a Szeged, amely ahhoz képest, hogy alig akart elindulni a bajnokságban, egészen jól muzsikál. A Lazics-fiúk mások mellett elkapták a címvédő Falcot (80-79), legutóbb pedig a Szolnokot (93-86), jelenleg harmadikak a tabellán.

– Nagyon jó mezőny légiósokat igazoltak, úgyhogy az egyik legfontosabb teendőnk Lockenak és Woolridgenek a semlegesítése lesz. Persze, ők ketten még kevesek lennének, de mellettük olyan remek kiegészítő játékosok robotolnak, akik elfogadják a szerepüket. Azt vallom, hogy a sikerek egyik kulcsa az, hogy a kiegészítő játékosok elfogadják a rájuk rótt feladatot, és aszerint akarnak megfelelni a pályán. Lazics mesternél e tekintetben sincs pardon, mindenki a helyén, mindenki teszi a dolgát, ezáltal jól teljesít a csapat. Abban biztos vagyok, hogy egy nagyon nehéz meccsnek nézünk elébe.

Ami a körmendiek új légiósát illeti, Ibrahima Sylla már ott lesz a pályán a szombati meccsen.

– Azon túl, hogy fel kellett készülnünk a Szegedből, plusz feladatunk is volt: beépíteni az új játékosunkat – folytatta Kocsis Tamás. – Nem akartuk túlságosan leterhelni Ibrahimát, egyetlen hét alatt nem is lehet egy teljes taktikai repertoárt begyakorolni, megjegyezni. Nagyon pozitívak az első benyomások vele kapcsolatban. Az alap dolgokra helyeztük a hangsúlyt védekezésben és támadásban. Ibrahima egy klasszikus belső játékos, aki nem akar kintről dobálózni, hanem leválásokból, alsóposzt játékból igyekszik majd hasznunkra lenni, és nyilván fontos feladata lesz a lepattanók begyűjtése. Ez nálunk egyelőre hiányzik, a lepattanó versenyben jelenleg nem állunk túl jól a bajnokságban a többiekhez képest az elmúlt hét meccs alapján, reméljük ebben is tud minket segíteni Ibrahima. Meggyőződésem, hogy előreléphetünk vele.