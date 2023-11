A Falco kedden még Franciaországban, a Le Mans vendégeként aratott bravúros, 81-63-as sikert a Bajnokok Ligájában – úgy, hogy a sérüléssel bajlódó Benke Szilárd és Kovács Benedek is kihagyta a mérkőzést. A sárga-fekete delegáció szerdán este tért haza Szombathelyre, csak csütörtökön kezdhette el a felkészülést a Sopron elleni szombati meccsre. Az SKC három vereséggel kezdte a szezon, az előző három bajnokiját (Pécs, Kaposvár, Paks) viszont megnyerte – így jó formában várta szomszédvári riválisát. Benke a soproni mecset is kihagyta, Kovács viszont már ott volt a keretben.

Pongó átmentette franciaországi dobóformáját, a triplával kezdődött a meccs. Aztán Tanoh Dez pillanati következtek. A 2. percben, 10-0-ás Falco-vezetésnél időt is kért a Sopron. Egy harcosabb SKC tért vissza a pályára. Váltott pontokkal folytatódott a mérkőzés. Úgy tűnt, hogy állandósul a szombathelyiek 10 pont körüli előnye (7. perc: 12-21). Azonban belőtték magukat távolról a hazaiak, két soproni tripla is beesett gyors egymásutánban. Közelített a házigazda, „csak” 5 ponttal nyerte meg az első negyedet a több labdát is eladó Falco. A Sopron a folytatásban is erőltette az egyéni játékot, főként betörésekből talált gyűrűbe. Kisebb hullámvölgybe került a Falco – képtelen volt gyűrűbe találni (14. perc: 28-29). Nagyon kellett Perl triplája – akinek a vezérletével aztán vissza is verte a hazai rohamokat a Falco. Jöhetett az újabb soproni időkérés (16. perc: 28-36). Majd triplákkal próbált ismét zárkózni az SKC – mérsékelt sikerrel. Úgy tűnt, hogy a Falco kézben tartja az irányítást. A félidő hajrájában esett néhány furcsa játékvezetői ítélet – ami belassította a Falcót. A szünetben így 8 pontos szombathelyi vezetést mutatott az eredményjelző (20. perc: 35-43).

Kihagyott helyzetek vezették fel a második félidőt. Aztán a Falco robbantott, és 10 pont fölé növelte előnyét (24. perc: 39-52). Erős tempót diktált a vendég, jól lepattanózott, jól védekezett, szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni a Sopron. Pedig becsülettel harcot, próbálta tartani tempót, de nem tudott közelíteni (26. perc: 41-55). Érezhető volt, hogy a Falco el akarja dönteni a meccset. Közelített a 20 ponthoz a szombathelyi előny – és Jordano triplájával át is lépte (28. perc: 44-65)! Szinte elgázolta, megsemmisítette ellenfelét a harmadik negyedben a Falco. A záró játékrészre így nem maradt izgalom – 26 pontos hátrányból nem volt visszaút az SKC számára (30. perc: 44-70). Nagy előnye birtokában aztán kicsit kiengedett a Falco, így kozmetikázhatott az eredményen a Sopron, „csak” 15 ponttal kapott ki.

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a Falco simán nyerte a szomszédvári rangadót.

Jegyzőkönyv

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 74-89 (22-27, 13-16, 9-27, 30-19)

Sopron, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P., Minár L., Fodor A..

Sopron: Nichols 16, Meszlényi 8/6, Griffin 3, Da Silva 20/6, Banyard 5. Csere: Molnár 4, Archibald 13/6, Csendes –, Sitku –, Fazekas 5/3. Edző: Bors Miklós.

Falco: Pot 11/3, Pongó 12/6, Tanoh Dez 7/3, Tiby , Keller 6. Csere: Perl 21/3, Verasztó –, Barac 3, Krivacsevics 7, Jordano 13/9, Takács 2. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0-10. 7. perc: 12-21. 14. perc: 28-29. 16. perc: 28-36. 20. perc: 35-43. 24. perc: 39-52. 26. perc: 41-58. 28. perc: 44-65. 30. perc: 44-70. 33. perc: 57-77. 37. perc: 65-85.

Kipontozódott: Nichols (38.), ill. Tanoh Dez (33.).