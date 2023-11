A nyáron a szlovák Petrzalka együttesétől kölcsönben érkezett Kelemen Marko hat bajnokin volt kezdő, egyszer csereként állt be, egy gólt szerzett: a Nyíregyháza (1-1) elleni ajkai mérkőzésen a 23 éves csatár szerezte az egyenlítő találatot Ám a támadó már jóideje nem bevethető, a szeptember 24-i, győri mérkőzésen combközelítőizom-szakadást szenvedett, azóta nem léphetett pályára. Kelemen mostanra viszont teljesen rendbejött.

– Kicsit éreztem a győri meccs előtt, hogy valami nem stimmel a combommal, de emiatt az ember nem hagy ki mérkőzést. Csereként szálltam be, majd egy hirtelen mozdulat után beszúrt a combom – mondta Kelemen. – De nem akartam lejönni, már csak egy cserénk volt, fájós lábbal ugyan, de végignyomtam a mérkőzést. A meccs után már alig tudtam járni. Az ultrahangos vizsgálat megállapította, hogy 33 milliméteres szakadás van a combomban, körülbelül négy-hat hét, mire ismét futballozhatok. Az első két hétben semmit sem csinálhattam. Aztán a felsőtestemet erősítettem, majd elkezdhettem mozogni, biciklizni. Orbán Gergő masszőrünk irányításával végeztem a gyakorlatokat, folyamatosan kaptam mágneses és lézeres kezelést is és jártam Pozsonyban is, ahol egy igazán kiváló sportklinikán is segítettek. Nemrég csatlakoztam a csapathoz, de az elején a bemelegítés után még kiszálltam, az egymás közötti játékban és hasonlókban akkor még nem vehettem részt. Viszont egy ideje már rendesen edzek, legutóbb Kazincbarcikán már a keretben voltam.

Hursán György tavaly nyáron érkezett Pécsről Szombathelyre, majd az őszi idényt követően tavasszal Szentlőrincen szerepelt kölcsönben. Ám néhány mérkőzés után, március 12-én a Szentlőrinc–Kozármisleny bajnokin súlyosan megsérült – kiderült – csakúgy, mint Derekas Zoltánnak – elszakadt az elülső keresztszalagja. A 26 éves játékos így több meccsen Szentlőrincen nem is léphetett már pályára. Felépülése rendben haladt, most már teljes intenzitással edz.

– Egy combizomhúzódásomból az ominózus meccs előtt épültem fel, a második félidőre cseréltek be – mondta Hursán. – Csak pár perc telt el, amikor kaptam egy rúgást a bal térdemre. Le kellett cserélni, a diagnózis pedig nem volt túl vidám: elülső keresztszalag-szakadást szenvedtem. Március 29-én megműtöttek, a rehabilitációt odahaza, Békéscsabán végeztem el. Délelőtt gyógytornászhoz jártam, délután pedig különböző gyakorlatokat végeztem, erősítettem. Az első időben az volt a feladat, hogy egyáltalán lábra álljak, majd három hónap után futhattam először, négy hónap után már irányt változtatva is ment mindez, öt hónap elteltével pedig erősebb futásokkal is megpróbálkozhattam. Emellett különböző gyakorlatokkal azon dolgoztunk, hogy a combizmomat visszaerősítsük. Október elején jöttem vissza Szombathelyre, az elején még csak a bemelegítést csináltam együtt a fiúkkal, a többi feladatot nem végezhettem el. Most már minden gyakorlatot megcsinálok, edzek, az orvos azt mondta, két-három, mire pályára léphetek. Nem akarok jósolgatni, majd meglátjuk, milyen állapotban lesz arra a térdem – az biztos, hogy nem kockáztatok.