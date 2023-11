Hajdúnánás SK–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 20-25 (9-9). Hajdúnánás, 120 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Matic, Nádasdi.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok), Kazai 3, Pődör B. 3, Pődör R. 10, Szmolek 3, Kulcsár 1, Pálffy, 4 Szeberényi 1, Varga N., Balogh P., Böhm, Horváth A., Gönczöl. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 1-3. 18. p.: 5-5. 25. p.: 6-8. 37. p.: 9-14. 43. p.: 13-19. 55. p.: 18-23.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/7, ill. 1/1.

Az újonc Hajdúnánás vendégeként lépett pályára a tabellát vezető továbbra is hibátlan, 100 százalékos mérleggel rendelkező SZKKA, amely azért utazott az ország másik felére, hogy a kötelező két pontot begyűjtve folytassa győzelmi sorozatát. A hosszú és fárasztó utazás nyomai meglátszódtak a lányok teljesítményén, akik az első félidőben rengeteg hibával játszottak. Védekezésük ugyan jól működött, de a támadójátékban nem tudták azt hozni, amit az elmúlt mérkőzéseken, így a szünetben 9-9-es állást mutatott az eredményjelző.

Fordulás után aztán a csapatkapitány, a 10 góllal záró Pődör Rebeka vezérletével begyújtották a rakétákat a szombathelyiek és mindössze négy perc leforgása alatt négy góllal húztak el, 9-13-nál időt is kért a házigazda. Ekkor már sokkal összeszedettebben játszottak a vasiak az első játékrészhez képest és nem sokkal később már hatra növelték előnyüket, így negyedórával a találkozó vége előtt újra a zsűriasztalra helyezte a T betűt a Hajdúnánás trénere (16-22). A hazaiak ugyan próbáltak zárkózni, de őrizte a különbséget Vida Gergő együttese és végül öt góllal nyert idegenben az újonc ellen. Az SZKKA szempontjából nézve ez a mérkőzés ugyan hagyott némi kívánnivalót maga után, de a legfontosabb az újabb győzelem és hogy az előttünk álló háromhetes bajnoki szünet után a december 9-i hazai bajnokit is a tabella éléről várhatják a vasiak.