A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 500 településről összesen 3330 nevezés érkezett. A résztvevők fele a félmaratoni távot választotta, de népszerű volt a hatod-, negyed- és harmadmaraton, illetve a maraton több részletben való teljesítése is.

Több élsportoló is rajthoz állt, köztük Palkovits István U23-as akadályfutó Európa-bajnok, aki megnyerte a félmaraton férfi versenyét. Elindul Galambos Péter kétszeres evezős Eb-győztes is, aki a Spar Budapest Maraton után itt is megmérette magát. A női mezőnyben Sárszegi Noémi győzött a 21,1 km-es távon. (MTI)