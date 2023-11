Észak

Boba SE–Schott Lukácsháza SE 1-5 (0-3). Boba, vezette: Mórocz Gy.

Boba: Fábián – Magyar, Horváth B., Kovács M., Bugyi, Sztojka, Szabó J., Szigeti, Gorácz, Porkoláb, Prépost.

Lukácsháza: Bán – Bolfán, Döbör, Mester (Krancz), Gombás (Baumgartner), Dan, Vörös, Csuka (Markó), Rozmán, László (Francia), Bősze.

Gól: Kovács M., ill. Döbör, Krancz, Dan, Rozmán, Bősze.

Kemenesmagasi FC–Répcelaki SE 4-2 (2-1). Kemenesmagasi, v.: Elek T.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Kelemen B., Poós, Horváth T., Szita (Bándoli), Balogh D. (Molnár Zs.), Palotai, Csite (Kopházi), Kerekes (Csempesz), Szénégető (Princzes), Molnár T.

Répcelak: Németh M. – Horváth Z., Csontár, Németh B. (Szabó B.), Baán, Horváth Z., Gallen, Malomsoki (Kiss G.), Sátori, Németh G., Krétai.

Gólszerzők: Molnár T. (3), Kelemen B., ill. Krétai, Baán.

Kemenesalja FC–Kőszegi Lóránt FC 6-0 (4-0). Vönöck, v.: Ódor Á.

Kemenesalja: Kovács K. – Szakál, Lőrincz (Horváth B.), Czöndör (Ölbei), Péter, Binder, Kóbor, Balázsi (Géczi), Erdélyi, Manganelli, Varga R. (Németh M.).

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Marti, Botos (Horváth T.), Kovács Zs., Réti, Varga D., Szolyák, Mézer, Rácz (Németh B.).

Gól: Binder (3), Czöndör (2), Varga R.

Megérdemelt győzelmet arattak a jól futballozó, nagyon sok helyzetet kidolgozó hazaiak a szimpatikusan játszó Kőszeg ellen.

Elektromol-Spari FC–Gérce-Vásárosmiske KSE 1-4 (0-3). Szombathely, v.: Kondor T.

Spari: Pungor (Dienes) – Tóth A. (Kovács A.), Láda (Sipos), Pulai, Jónás, Farkas A., Varsányi, Boldizsár, Farkas H., Majtényi, Schmidt.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi Z. – Lakatos (Sebestyén), Máthé (Komáromi A.), László, Németh B., Mórocz, Major (Kiss L.), Nunkovics, Kövesdi A. (Lerik), Csonka, Kövesdi D.

Gól: Farkas H., ill. Major (2), Lerik, Kövesdi A.

A mérkőzés Árminka emlékére egyperces gyászszünettel kezdődött. A vendégek egy szöglet utáni lecsorgóból, majd egy megpattanó átlövéssel gyorsan kétgólos előnybe kerültek, és még egy gólt szereztek az első félidőben – így a szünetig tulajdonképpen el is döntötték a három pont sorsát.

Sé Honvéd SE–Merseváti SE 5-0 (1-0). Bucsu, 80 néző, v.: Bagoly G.

Sé: Földi (Papp K.) – Szalay, Muzsai, Örkényi, Nemes, Fichtacher, Lendvai (Kiss Mi.), Vándori (Katzler), Kiss Má., Sümegi (Molnár B.), Uri.

Mersevát: Patyi – Gönye, Dénes (Szalai-Golda), Barabás, Szalai Cs., Orbán (Molnár G.), Homlok, Takács B., Rába, Nagy Á., Takács M. (Szabó K.).

Gól: Kiss Má. (3), Uri, Sümegi.

Kiállítva: Gönye (29., Mersevát).

A séi pálya még mindig alkalmatlan a játékra, így a mérkőzés Bucsuban rendezték. A kezdőrúgást Janzsó László elnökségi tag végezte el – 70. születésnapja alkalmából köszöntötte őt az egyesület. A hazaiak álmosan kezdtek, langyos játszadozással telt az első félidő nagy része. Számtalan helyzet alakult ki a vendégek kapuja előtt, de egy kivételével a jobbnál-jobb lehetőségek is kimaradtak. A vendéglátó tunyaságát látva a vendégek is felbátorodtak, többször jutottak el a hazai kapuig – eredménytelenül. A játék képe a vendég kiállítást követően sem változott sokat, végül a hazaiak minimális előnnyel vonulhattak szünetre. A második félidőben már egy jobban pörgő Sé volt a pályán. Innét már csak a gólkülönbség volt a kérdéses. Futószalagon jöttek a helyzetek, de csak négy végződött góllal – melyek szebbnél-szebbre sikeredtek. A Sé győzelme megérdemelt, a különbség akár kétszámjegyű is lehetett volna a jól küzdő vendégek ellen.

Alsóújlaki SC–Bozsoki SE 2-2 (2-1) – a mérkőzés a 85. percben félbeszakadt. Alsóújlak, v.: Talabér N.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Varga K. (Toldi), Pados, Varga Á., Varga N., Káldi M., Tóth Á. (Hancz), Vasas (Káldi I.), Nagy Z. (Hantó), Varga R. (Bödei).

Bozsok: Varga M. – Iker (Kaposi), Bigner, Kratochwill, Nagy Zs., Marti, Dévényi, Varga B., Kovács P. (Fáth), Németh O., Kiss M.

Gól: Varga R., Gampel, ill. Nagy Zs., Kratochwill.

A találkozó 85. percében súlyos sérülés történt, az egyik bozsoki játékos egy ütközés után rosszul fogott földet, eltörte a kezét, mentőt kellett hívni. És mivel az ifi meccs is sokat állt egy sérülés miatt, így a felnőtt mérkőzés később kezdődött, ezért a játékvezető – a két csapattal egyetértésben – félbeszakította a meccset. Az alsóújlaki klub mielőbbi gyógyulást kíván a sérült bozsoki játékosnak.

Gencsapáti KSE–Pecöl SE 2-4 (1-1). Gencsapáti, v.: Füst Á.

Gencsapáti: Tóth Á. – Kovács G. (Janzsó), Szabó A., Sulyok, Varga R. (Dancs), Soldatenko, Fülöp, Bokor, Tóth B. (Jónás), Egyed, Skrapits (Lőrincz).

Pecöl: Kollarics – Orsós, Szabó P., Gyürü, Oszkó, Farkas A., Hóbor (Németh I.), Boncz (Varga M.), Kasza P., Nagy D. (Könczöl), Kasza K.

Gól: Kovács G., Soldatenko, ill. Gyürü (3), Nagy D.

Kiállítva: Fülöp (25., Gencsapáti).

A mérkőzés nagy részét emberhátrányban játszotta le a Gencsapáti – de amíg erővel bírta, addig partiban volt a Pecöllel. A vége azonban már a vendégeké volt, és megérdemelt győzelmet arattak.