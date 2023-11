Nagy csatát hozott a rajt, de Max Verstappen megőrizte vezető helyét Charles Leclerc-rel szemben. Norris szépen lépegetett előre, egészen a harmadik pozícióig jött fel, azonban a 15. körben elrontották a kerékcseréjét, így visszacsúszott. Az első kerékcserés etap után továbbra is Verstappen utazott az élen, mögötte Leclerc és Russell autózott. A 35. körben aztán Russell letudta a második kerékcseréjét, egy körrel később Leclerc is a boxban járt. Verstappen még kint maradt a pályán és csak a 44. körben hajtott a futam során másodszor a boxba. A hajrához érve így Verstappen, Leclerc, Russell volt az első három helyen száguldók sorrendje, s ez a leintésig már nem változott. Ugyan a másik Red Bullt vezető mexikói Sergio Pérez a pályán feljött másodiknak –ebben az utolsó előtti körben Leclerc is segítette –, de mivel egy korábbi kisebb ütközésért öt másodperces időbüntetést kapott, végül negyedikként zárt. A 2023-as idényben 22 versenyből 21-et a Red Bull nyert, amely megszorongathatatlan volt az immár háromszoros vb-győztes Verstappennel. Konstruktőriben a Mercedes lett a második, a Ferrari pedig a harmadik.