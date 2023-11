Büki TK Bükfürdő–KK Ajka 33-29 (16-12). Bük, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Cseszregi, Papp.

Bük: Büki – Farkas N. 5, Szabó D. 4, Tóth V. 7, Tamási K. 10, Varga Zs., Gősi 4. Csere: Szücs – Tar-Pukler, Tóth B., Marton 2, Lékai 1. Edző: Baranyai Enikő.

Szerette volna kijavítani az év eleji botlását a Bük, amelynek védekezése már mérkőzések óta nagyon jól működik, ez most is így volt. Támadásban ismét hibákkal játszottak a vasi lányok, ebből a szempontból dolgos mérkőzés volt. A második félidőben volt egy kisebb hullámvölgye Baranyai Enikő együttesének, amikor az ellenfél még a vezetést is át tudta venni, de egy időkérés rendet tett a fejekben és újra kézben vette a dolgokat a BTK.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–VKL SE Győr 29-24 (13-7). Sárvár, 200 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bánfi, Bazsó.

Sárvár: Tömő – Kozma, Molnár Zs. 4, Gutecz, Barcza 6, Ács 4, Szemes 10. Csere: Varga Á., Jurik (kapusok), Vajda 5, Kiss V., Cser, Gerencsér, Horváth D., Oláh, Németh H. Edző: Skoda Bence.

Az első percek kapkodása után a Sárvárfürdő gyorsan négygólos előnyre tett szert. Ezt követően megtorpant a hazai gárda, így a győriek fel tudtak zárkózni. A Kinizsi az első játékrész végjátékában magasabb sebességfokozatra kapcsolt, és így szünetre már magabiztos előnnyel vonulhatott. A második félidőben már nem volt kérdéses a mérkőzés végkimenetele, a Sárvárfürdő Kinizsi hozta a kötelező győzelmet.

Celldömölki VSE–Győri ETO KC U21 24-30 (12-14). Celldömölk, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Tóbiás, Végh.

CVSE: Szalai N. 1 – Gyurák 4, Szomorkovits 2, Győrffy 6, Szecsődi 8, Pup R. 1, Pup S. 2. Csere: Balogh V. – Győrvári, Erdélyi, Deé. Edző: Erőss Péter.

Nehéz mérkőzés várt a celliekre, akik kilenc mezőnyjátékossal álltak ki a listavezető ellen. Ennek ellenére bátran kézilabdáztak a vasi vendéglátók. Keményen védekezett Erőss Péter együttese, de túl sok eladott labdája volt. A végjátékba még nyitott állással érkezett a CVSE, ott azonban már elfáradt, így elvitte a bajnoki pontokat a listavezető.

Várpalota BSK–Szentgotthárdi VSE 31-25 (19-12). Várpalota, 200 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Hornyik, Zörgő.

SZVSE: Kovács R. – Hertelendy 9, Császár 3, Vadász, Katona 3, Sipőcz, Németh D. Csere: Kanics – Rónai P. 1, Kozma 2, Horváth N., Szücs 1, Háklár 2, Rónai K., Miklós 2, Luthár 2. Edző: Ernst Attila.

A találkozó első félidejében még csak kereste védekezését a Gotthárd, emiatt tetemes hátrányba került, amit már nem tudott ledolgozni. A második félidőt ugyan megnyerték a vendégek egy góllal, de ez kevés volt a házigazda megszorításához.