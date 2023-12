Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Diósgyőri VTK az Akadémiák Viadala elnevezésű teremlabdarúgó-tornát. A tornán 18 perces találkozókon mérték össze erejüket a csapatok: az 5+1-es csapatok 5x2 méteresek kapukra, 40x20 méteres pályán játszottak. A tornára meghívott klubokat (összesen egytucat gárdát) két hatos csoportba sorsolták – a csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportsorrendet, az első négy kerül a negyeddöntőbe. Innen a vesztesek a vigaszágra, a győztesek az elődöntőbe jutottak.

A szombathelyi Illés Akadémia a Rózsa Dániel – Bakos Roland, Bánfalvi Zsolt, Bokor Ádám, Faggyas Milán, Fazekas Norbert, Halmai Ramon, Havasi Márton, Illés Béla, Joó Bálint, Szabella Olivér, Varga Roland összetételű kerettel vette az irányt keletre és indult el az Akadémiák Viadalán. A szombathelyi gárda a csoportkörben a Várda Labdarúgó Akadémia szakembereivel csapott össze és Szabella és Fazekas találatával 2-0-ra nyert. A második meccsen a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia ellen 4-1-re nyertek a szombathelyiek, a vasi gólokat Fazekas, Joó, Faggyas és Halmai szerezte. Harmadik ellenfelük a Ferencváros volt, a két zöld-fehér csapat nagyon kiélezett csatát vívott. Egy egyéni akció végén a fővárosiak szereztek vezetést, amit végül ki is tudtak védekezni (0-1). A Puskás Akadémia elleni találkozón 5-1-re kaptak ki a vasiak. A csoporteredmények úgy alakult, hogy az MTK elleni találkozó már nem befolyásolta a szombathelyiek harmadik helyét: a kék-fehérek 4-2-re nyertek.

A negyeddöntőben aztán a másik csoport másodikjával, a DVTK-val találkozott az Illés Akadémia. A rendkívül sportszerű meccsen Rózsa Dani több bravúrt is bemutatott, így a rendes játékidőben nem született gól. Következtek a büntetőrúgások: Rózsa itt is védett, egyszer pedig hibáztak a miskolciak, míg a vasiak részéről Halmai és Fazekas is kíméletlen ítélet-végrehajtónak bizonyultak: 2-0-al a szombathelyiek léphettek tovább. Az elődöntőben ismét a Ferencvárossal találkoztak a nyugat-magyarországiak. Faggyas egy remek csel után átlövésből az Illés Akadémiát juttatta előnyhöz, ám egy kontrából, illetve egy centerezést után betaláltak a IX. kerületiek, akik így meg is nyerték a találkozót (1-2).

A bronzmérkőzésen a Honvéd-MFA került előnybe egy bombagóllal, ám Joó egyenlített. Varga lövésénél a kapufa segítette ki a kispestieket, de aztán Faggyas átlövésénél már nem volt pardon, megfordították az eredményt a szombathelyiek (2-1). Zárásként egy passzt Faggyas gyönyörű mozdulattal vágott a kapuba: 3-1-re nyert az Illés Akadémia, amely így bronzérmet szerzett.

A kiváló szervezésű tornán izgalmas, jó iramú mérkőzéseket játszottak a csapatok. A győztes a Ferencvárosi TC lett, megelőzve a Debreceni VSC-t. Az Illés Akadémia végzett a harmadik helyen, a torna legjobb játékosának Faggyas Milánt (Illés Akadémia) választották meg.