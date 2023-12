Svédország–Magyarország 26-22 (10-11). Göteborg, 10561 néző, női világbajnoki kézilabda-mérkőzés, vezette: A. Covalciuc, I. Covalciuc (moldovaiak).

Svédország: Bundsen – Hagman 5, Lindqvist 7, J. Carlson 1, Blohm, Roberts 7, Hansson 3. Csere: Lagerquist, Mellegard 1, Dano, Lundström 2, T. Axnér, Hvenfelt. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér.

Magyarország: Böde-Bíró – Győri-Lukács 2, Vámos P. 6, Papp N., Bordás 1, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Klujber 3, Pásztor N., Simon P., Albek 5, Márton G. 1, Juhász Gréta, Töpfner. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3-2. 22. p.: 8-8. 34. p.: 12-12. 43. p.: 18-13. 56. p.: 23-20.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/0.



A magyar együttes bravúrt jelentő pontszerzésre volt szüksége ahhoz, hogy megtartsa esélyét a negyeddöntőbe jutásra, amely egyben olimpiai tornán való részvételt jelent. Korábban ugyanis Montenegró 29-21-re verte Szenegált, Horvátország pedig 24-15-re múlta felül Kamerunt, így a hibátlan svédek mögött Montenegró és Horvátország is előzte a mieinket. A kulcsfontosságú találkozó első félidejében szinte végig vezetett a Golovin-csapat. Böde-Bíró a hatékony védelem támogatásával több nagy védést bemutatott, elöl pedig bátran vállalkoztak a magyar lövők, 11-8-ról azonban egy emberelőnyt is kihasználva egy gólra zárkózott a társházigazda, így a félidő 10-11-gyel zárult. Szünet után több magyar helyzet is kimaradt, a svédek pedig fordítottak. A hatékonyabbá váló svéd védelemmel nem igazán tudott mit kezdeni nemzeti együttesünk, amely csak futott az eredmény után és három gólnál közelebb már nem tudott férkőzni ellenfeléhez. Ezzel eldőlt, hogy nem juthat a negyeddöntőbe a válogatott.

Golovin Vlagyimir: – Az első tíz perc nagyon rosszul sikerült szünet után. Megvoltak a helyzetek, de kihagytuk őket, és a védekezésünk sem működött megfelelően. Van még egy nagyon fontos mérkőzésünk a középdöntőben a horvátok ellen, meg kell oldani.

A magyar válogatottnak megvan az esélye olimpiai selejtezőtornán való részvételre, ha legyőzi a horvát csapatot a hétfőn 18 órakor kezdődő mérkőzésen.

Albek Anna: – Agresszív, erős védekezésük van, hasonló, mint a montenegrói. Ha koncentráltan megyünk ki a pályára és úgy játszunk, mint a svédek ellen, magabiztosan tudunk nyerni.

Az I-es középdöntőcsoport hétfői programja: 15.30 Kamerun–Szenegál, 18.00 Magyarország–Horvátország (M4 Sport), 20.30 Montenegró–Svédország.

A csoport állása: 1. Svédország 8 p., 2. Montenegró 6, 3. Horvátország 5, 4. Magyarország 4, 5. Szenegál 1, 6. Kamerun 0.