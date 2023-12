A Falco KC parádés időszakot tudhat maga mögött, szűk egy hét alatt két rangadót is megnyert az NB I.-ben. Múlt hét szerdán az addig veretlen Albát gázolta el Szombathelyen 108-75-re – és lépett fel a tabella élére. Majd szombaton a harmadik, hazai pályán addig veretlen Szolnok vendégeként aratott sima 85-69-es diadalt. Azonban a spanyol rivális is nagy formában van: második az ACB liga tabelláján, előző nyolc bajnokiját megnyerte, például idegenben verte a Real Madridot is - ez a listavezető királyi gárda egyetlen bajnoki veresége a szezonban. Továbbá a Málaga tavaly bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe (házigazdaként negyedikként zárt), illetve megnyerte a Spanyol Kupát. A spanyol sztárgárda októberben 87-78-ra nyert Szombathelyen. Nem a Falco lépett pályára esélyesként - ráadásul a szombathelyiek rotációjából hiányzott a sérüléssel bajlódó Kovács Benedek.

Rohanós játékkal, kihagyott dobásokkal kezdődött a meccs - szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 2-4). A Málaga higgadt le előbb, és váltott pontosabb játékra, próbált meglépni (6. perc: 11-4). Nem bírt a Falco ellefele kemény védekezésével, a lepattanókat is jobban szedte a házigazda - időt is kért Konakov mester. Perl és Benke pontjaira építve jól, gyors játékkal tért vissza a pályára a Falco. Szinte eltüntette a hátrányát - spanyol időkérés próbálta megtörni a szombathelyiek lendületét (8. perc: 13-12). Meg is törte, és 8 ponttal nyerte meg az első negyedet a Málaga. A kisszünet után is maradt az irányítás a hazai csapatnál - 5-0-val kezdte a második etapot. Amire Jordano válaszolt triplával - ez volt a szombathelyiek első hármasa. És csendesen átlépte a 10 pontot a különbség - Milos Konakov 15 pontot hátránynál kért időt (13. perc: 32-17). Agresszívabban, gyorsabban, pontosabban játszott a Málaga. És tovább szenvedett, nem tudta felvenni ellenfele tempóját a Falco - ráadásul sok büntetőt is hibázott. Nagy küzdelemben próbálta látótávolságban tartani ellenfelét a vasi alakulat, ami nem igazán sikerült (18. perc: 41-26). Végül 18 pontos hazai vezetést mutatott a szünetben az eredményjelző (20. perc: 45-27) - eldőlni látszott a mérkőzés. A Falco az első félidőben csak egy triplát dobott, kihagyott 5 büntetőt, és csak 12 lepattanót szedett szemben ellenfele 26 lepattanójával.

Perl triplája nyitotta a második félidőt. Később Pongó is betalált távolról. Sőt, 10-2-es rohamot vezetett a Falco! Már csak 10 pont volt a különbség, amikor időt kért a házigazda (23. perc: 47-37). Majd ritmust váltott, és vissza is verte ellenfele felzárkózási kísérletét - szinte minden támadását ponttal zárta (28. perc: 60-39). Húsz pont fölé nőtt a Málaga fórja - eldőlt a mérkőzés. A negyedik negyedre így nem maradt izgalom (30. perc: 62-41). A folytatásban sem tudott felszabadultan játszani a Falco, csak büntetőből tudott gyűrűbe találni (34. perc: 68-45). A hajrában sem igazán engedett ki a nagy kedvel játszó, sokat rotáló Málaga, így nem tudott kozmetikázni az eredményen a Falco.

Uniucaja Málaga (spanyol) - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 88-65 (22-14, 23-13, 17-14, 26-24 ) Málaga, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Baki (török), Karabilecen (török), Kounelles (ciprusi)

Málaga: Tyson 6, Saint-Supery 3/3, Taylor 8, Osetowski 10, Kravish 11. Csere: Thomas 4, Diaz 10/6, Dedovic 14/6, Kalinoski -, Sima 16, Ejim 8. Edző: Ibon Navarro.

Falco: Pot 3, Jordano 7/3, Benke 7/3, Tiby 11/6, Keller 2. Csere: Perl 16/3, Pongó 10/9, Barac 4, Krivacsevics 3, Tanoh Dez -, Verasztó -. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása: 3. perc: 2-4. 6. perc: 11-4. 8. perc: 13-12. 13. perc: 32-17. 18. perc: 41-26. 20. perc. 45-27. 23. perc: 47-37. 28. perc: 60-39. 30. perc: 62-41. 34. perc: 68-45. 38. perc: 77-55.

Kipontozódott: -

Mivel a másik mérkőzésen a francia La Mans 86-78-ra nyert a görög Peristeri vendégeként, így eldőlt, hogy a Falco már nem juthat tovább a csoportjából.

A csoport állása: 1. Málaga (4 győzelem/1 vereség), 2. La Mans (3/2), 3. Peristeri (2/3), 4. Falco (1/3).

Az utolsó csoportkör, a 6. forduló menetrendje, december 19., kedd, 18.00: Falco-La Mans, Peristeri-Málaga.