Fordulás után váltott pontokkal tértek vissza a pályára a csapatok. A Falco egyre közelebb járt ellenfeléhez – olyannyira, hogy Pongó hármasával fordított (23. perc: 45-43)! A folytatásban váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Nagyot rohantak a csapatok, bírta a tempót a Falco – először kért időt a vendég (49-46). Majd agresszívabb játékra váltott – és 5-0-ás rohammal tért vissza a pályára.

Tiby hármasa vetett véget a francia rohamoknak (52-51) – aztán nem sokkal később ismét bevágott egy távolit, az élére állt csapatának. Nem hagyta magát a Falco! A harmadik negyed végén két pontos hazai előnyt mutatott a tábla (30. perc: 59-57). A „Tiby-show” folytatódott a negyedik negyedben is – őrizte lépéselőnyét a Falco (33. perc: 64-59). Jól védekezett a házigazda, támadásban viszont becsúsztak hibák – lassan peregtek a percek. Közben csendesen fordított a Le Mans (35. perc: 64-65).

Megtorpant a Falco, nehezen talált gyűrűbe, tiszta ziccerek maradtak ki (38. perc: 66-72). Kellett Tiby negyedik triplája (69-72)! Az utolsó bő egy perc 71-73-as állásról kezdődött. A Falco kivédekezte ellenfele támadását, majd Perl büntetőzött jól (73-73) – maradt 31 másodperc. Újabb jó hazai védekezés után Perl duplával zárta egyéni akcióját (75-73). 0,7 másodperccel a vége előtt időt kért a Le Mans – de már nem tudott gyűrűbe találni, nyert a Falco!

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Le Mans Sarthe Basket (francia) 75-73 (12-17, 23-21, 24-19, 16-16)

Szombathely, 3030 néző, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Horozov (bolgár), Jurcevic (horvát), Zupanovic (szlovén).

Falco: Pongó 3/3, Jordano –, Benke 10/6, Tiby 18/12, Keller 13/3. Csere: Perl 24/3, Barac 4, Tanoh Dez 3, Krivacsevics –. Edző: Milos Konakov.

Le Mans: Hudgins 9/3, Lewis 13/9, Schwartz 7, Narace 10/3, Mawugbe 5. Csere: Delaunay 7/3, Djasrambaye 6, De Lattibeaudiere 6/3, Yeguete 6, Grasshoff 4, Obasohan –. Edző: Elric Dlord.

Eredmény alakulása. 4. perc: 2-9. 8. perc: 10-13. 12. perc: 12-19. 16. perc: 27-28. 18. perc: 33-33. 20. perc: 35-38. 23. perc: 45-43. 27. perc: 54-53. 30. perc: 59-57. 33. perc: 64-59. 38. perc: 66-72. 39. perc: 71-73.

Kipontozódott: –.

Nagy győzelemmel, szépen búcsúzott a BL-szezontól a Falco!

Edzői nyilatkozatok:

Milos Konakov: – Nagy csatát vívtunk, örülök, hogy a játékosaim végig bírták erővel a tempót, végig bírták koncentrációval a 40 percet. Ráadásul többek is kisebb sérüléssel, betegséggel vállalták a játékot. Csapatként játszottunk, kiosztottunk 24 gólpasszt úgy, hogy több tiszta dobást is rontottunk – bíztunk egymással. Sajnálom, hogy Perl utolsó dobása nem továbbjutást, hanem „csak” győzelmet ért. Kicsit több szerencsével talán tovább is juthattunk volna ebből az erős csoportból – de ilyen a kosárlabda. Fárasztó időszak zárult le számunkra, most kicsit szusszanunk, aztán dolgozunk tovább.

Elric Delord: – Jó meccset játszottunk, egy végig kiélezett, küzdelmes összecsapást – ráadásul remek volt a hangulat a csarnokban. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy jól gazdálkodjunk a percekkel, hogy letudjuk a meccset sérülés nélkül, illetve, hogy elég időt adjunk a fiataloknak. Bár kikaptunk, kaptam pozitív visszajelzéseket a csapatomtól.