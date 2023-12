Dévai Bogi elköszönt a szerektől: felhagyott a profi sporttal az Európa-bajnok tornász

Elképesztő utat járt be a tornász egészen kis korától kezdve egészen Európa trónjáig. Bogi mellett egy másik ünnepeltje is volt az eseménynek, a tornász műhely alapítója, Rácz Gábor ugyanis idén immár 40 éve dolgozik rendületlenül a magyar tornasport sikereiért. Az eseményen részt vettek mások mellett a város, és a Sportiskola vezetői, Berki Krisztián, a MATSZ sportigazgatója, és a háromszoros Eb-győztes, Kovács Zsófia is.