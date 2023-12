Összesen 15 egyesület 125 versenyzője mérte össze tudását, erejét és kitartását a Büki Birkózó Club által rendezett nemzetközi (Dunaszerdahely, Gúta, Söding, Neufeld csapatok részvételével) X. Bükfürdő-Castrum Sec kupa Szabadfogású Nemzetközi Birkózó Gálán a városi sportcsarnokban, ahol Dunaszerdahely, Gúta, Söding, Neufeld is képviseltette magát csapataival.

A házigazda bükiek közül Kóczán Gerda, Kurbely Ábel és Szabó Szonja Szófia szerzett aranyérmet, Kóczán Róza ezüstös lett, míg Böröndi Tamás, Oláh Zalán, Rácz Zoltán, Miskei Botond és Varga Bendegúz a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Sikeresen szerepeltek a kőszegi birkózók is. A Kőszegi SE szakosztályának tehetségei közül az I. korcsoportos gyermekek mezőnyében Kóczán Kende első, Frank Márton és Lágler Áron második, míg Kappel Ottó harmadik lett. A II. korcsoportos gyermekek között Csiszár Gergő és Oláh Mirkó is ezüstérmet szerzett. Diák I-II. korcsoportban pedig Polgár Ádin, Kóczán Kolos és Tóth Ábel is a dobogó tetejére állhatott fel, Róth Ármin, Csiszár Krisztofer és Rémai Zétény pedig ezüstnek örülhetett. A csapatversenyen a KSE birkózó szakosztálya a második helyen végzett.

A KV Birkózó SE Körmend fiataljai is kiemelkedő eredményeket értek el a különböző korcsoportokban, ezáltal a csapatversenyben a harmadik helyet szerezték meg. Öt arany-, három ezüst-, és négy bronzéremmel tértek haza a tornáról. A 2016-2017-es korcsoportban Péter Ábel és Dancsecs Dorina első helyen zárt, Fülöp Hanga második lett, Paksa Anna pedig harmadik. A 2014-2015-ös születésűek között Szomi Máté és Sárai-Szabó Ákos nyakába is aranyérem került, Major Patrik Kovács Gyula Attilával együtt ezüstmedált szerzett, Markó Pál pedig bronzzal zárt. A 2012-2013-as korcsoportos lányok mezőnyében Somogyi Emese nem talált legyőzőre, míg a 2012-2013-as korosztályban Somogyi Botond és Dancsecs Olivér is harmadik pozícióban végzett. A körmendi egyesület különböző korcsoportú versenyzői a 2023-as évben 15 megmérettetésen szerepeltek sikeresen, ezeken 33 aranyérmet, 21 ezüstérmet, és 15 bronzérmet akasztottak a birkózóik nyakába.

A Haladás VSE szakosztályának képviseletében Patyi Vilmos 31 kg-ban a dobogó második fokára állhatott fel. A 20 kg-osok mezőnyében harmadik helyen végzett Csánk Ármin, szintén bronzos lett, de 25 kg-ban Csóka Zétény. A 32 kg-osok mezőnyében ezüstéremig jutott Őze Vajk, míg a 42 kg-osok mezőnyében ugyancsak ezüstöt szerzett Szép Noel. 88 kg-ban Hegedüs Levente meg sem állt a dobogó tetejéig, aki a döntőben klubtársát, Huszár Olivért verte, aki így ezüstérmes lett.