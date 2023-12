A Falco szerdán még Spanyolországban játszott, a Málaga vendégeként szenvedett vereséget a Bajnokok Ligájában – 88-65-re kapott ki a szombathelyi gárda. A sárga-fekete delegáció csütörtökön tért haza, a játékosok pénteken kezdték el a felkészülés a ZTE elleni rangadóra. A patinás, négyszeres bajnok zalaegerszegi gárda egyébként egy gyengébb időszak után visszaküzdötte magát az élmezőnybe: tavaly negyedikként zárta a pontvadászatot, és most is a tabella negyedik helyén áll – hat vereséggel, négy győzelemmel. Jó formának örven, előző két bajnokiját (Sopron, DEAC) megnyerte. Idegenben is képes jó teljesítményre, győzött már Körmenden és Sopronban is. Ugyanakkor a Falco vezeti a tabellát, 11 meccséből 10-et megnyert – az előző napokban például az Alba és a Szolnok ellen nyert rangadót, nagyon simán. A két keret teljesen más erőt képvisel, a két csapat teljesen már célokért küzd – egyértelműen a címvédő, listavezető Falco lép pályára esélyesként.

– Jó csapatok ellen léptünk pályára az elmúlt szűk két hétben, nehéz meccseket vívtunk – mondta Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – Az Alba és a Szolnok ellen jól kosárlabdáztunk, a Málaga ellen viszont rosszul. Spanyolországban kapkodva játszottunk, sok labdát adtunk el, sok könnyű kosarat kaptunk, sok hibát vétettünk, és keménységben sem vettük fel a harcot ellenfelünkkel – sajnos simán kikaptunk. De szerencsére nincs idő keseregni, rágódni a hibákon, mert máris itt az újabb feladat, a ZTE elleni szomszédvári csata. Egerszegen már tavaly is jó csapatot hoztak össze – a zalaiakkal játszottuk az elődöntőt. És idén is csapatuk, jó keretük van, az élmezőnyhöz tartoznak. Főleg center poszton erősek: Tóth Ádám és Ostojic is kiváló, rutinos játékos. Egy ZTE–Falco meccs mindig rangadó – most is harcos, kiélezett csatára számítok. És természetesen jó hangulatra, sok szurkolóra. Szerencsére nem érzem fáradtnak a társaságot, a szakmai stáb nagyon ügyel a játékpercekre, rendben vagyunk fizikálisan – motiváltan várjuk a mérkőzést!