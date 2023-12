Biztos, hogy Tóth-Erdei Máténál először a kitartást és az elhivatottságot kell említeni a sportot illetően. Aki ismeri, tudja, hogy kisgyermekként, a körmendi Dienes Lajos Utcai Óvodában még focizott, ez eltartott egészen 12 éves koráig. Kutasi Tibor nevét mindenképpen meg kell említeni, aki tanára volt a Kölcsey Utcai Általános Iskolában, egyúttal első edzője is a futballban, sokat tanult tőle. De aztán "közbeszólt" a kosárlabda, ez Körmenden nem meglepő, hiszen sokakat magával ragad a közeg, és a páratlan hangulat. Talán Máté életében is sokat számított ez, amióta az eszét tudja ott van a körmendi kosárcsapat meccsein. Végig járta a ranglétrát a korosztályos csapatokban, első edzője előkészítőben Molnár Róbert volt, majd Szupper Péter, Érsek István, Szalai János, Kocsis Tamás és Palánk Bálint irányítása alatt edzett. Jelenleg Németh Levente a trénere az U20-as csapatban, jelenleg harmadikok a bajnoki tabellán.

-A felnőtt csapat meccsein "törlőfiúként" kezdtem a pályafutásomat, több szezonon keresztül ültem a oldalvonalnál Szabó Gergővel és Vargovics Andrással, közben utánpótlás csapatokban szerepeltem - mondta Máté, akit több sérülés miatt idén ősszel neveztek először a felnőtt csapat keretébe, amikor Debrecenbe utazott a Körmend. Ott nem került pályára, de néhány fordulóval később, a Kecskemét elleni hazain becserélte Kocsis Tamás három és fél percre.

-A lehetőséget ezúton is köszönöm a mesternek, nagy álmom vált valóra. 175 centiméter vagyok, ez a felnőtt mezőnyben nem túl acélos, talán a korábbi körmendi légiós, jelenlegi Alba-játékos Siyani Chambers magassága hasonló. A példaképem Muggsy Bogues, aki 160 centiméterrel futott be kimagasló karriert az NBA-ben - tette hozzá a fiatal játékos, aki biztos és támogató családi hátteret tudhat maga mögött, emellett kiterjedt baráti társasága is segíti mindenben.

Máté a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma érettségi előtt álló diákja. Edzői ambíciói vannak, jelenleg is foglalkozik fiatalokkal, az U14-es csapat munkájába segít be Érsek Marcellnek. A magyar mezőnyben Ferencz Csabát klubhűsége miatt tartja követendő példának. Az ominózus Kecskemét elleni találkozón meg is jegyezte a kapitánynak a poén kedvéért: Fepukám, nagyobb tapsot kaptam, mint amikor te a Falco ellen bedobtad a triplát!

A 18 éves játékosnak százszámra érkeztek a gratulációk, miután bemutatkozott a felnőtt csapatban. Öröm volt a javából az a néhány perc, nemcsak Máténak, hanem az Egis Körmend nagy kosaras családjának is.