Alaposan átalakult kerettel kezdte a 2023/24-es bajnokságot a Haladás Viktória - rutinos játékosok sora távozott a védelemből. A román válogatott Gődér Brigitta a Ferencvároshoz, az uruguayi válogatott Camila Baccaro az argentin Boca Juniorshoz igazolt - a bal oldali védő bajnok lett a Bocával. Horti Boginak pedig sorozatos műtétjei után abba kellett hagynia a profi futballt. Rajtuk kívül eligazolt Jelena Koprena és Nagy Vanessza (Soroksár) is. A vasiak új játékos nem szerződtettek, az Illés Akadémiáról kerültek fel fiatalok a felnőttcsapathoz. Markó Edina vezetőedző együttese ennek ellenére eredményes őszi szezont tudhat maga mögött: 12 bajnokin 4 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség, 19 rúgott és 23 gól a mérlege, a szombathelyiek 15 pontja a 6. helyre volt elég.

- Nyáron húztunk egy vonalat, több poszton is a fiataloknak adtunk lehetőséget – mondta Markó Edina. – A kapuban például Dobó-Nagy Boglárkának, aki a meccsek nagy részén jól teljesített. A klub hagyományait, identitását figyelembe véve hosszú távon a fiatalokra szeretnénk építeni az együttest. Persze ezt most a kényszer is szülte, hiszen rutinos játékosok távoztak a kapuból és a védelemből. Természetesen a fiatalítás egy fontos dolog, de mellette az eredményesség is fontos, az, hogy stabil csapattá váljunk az NB I.-ben. Mivel fiatal futballistáink közül jónéhányan az Illés Akadémia-Viktória U19-es együttesében is szerepelnek, így figyelni kellett a megfelelő terhelésre, a játékpercekre. Az ő korukban a legfontosabb, hogy minél többet pályát legyenek, ha nem tudtak eleget futballozni az NB I.-es csapatban, akkor az U19-es együttesben szerepeltek többet.

- Sajnos a sérülések ezúttal sem kerültek el bennünket, a legjobb formában lévő csatárunk, Kiss-Lantos Hanna még a tavasszal súlyosan megsérült, egész ősszel nem számíthattam rá. Ami a bajnokságot illeti, noha az első három hazai mérkőzésünket nem tudtuk a Haladás Sportkomplexumban játszani, így is jól kezdtük a szezont. Viszont hiányérzetünk a szegedi, szekszárdi meccs miatt lehet, az utazás, a körülmények megnehezítették a dolgunkat, emellett egyéni hibákból kaptunk gólokat – ami persze a fiatal együttesek sajátja, így a mienk is. Nem tudott mindenki kiegyensúlyozottan teljesíteni. Majd az ETO és az FTC elleni meccseken nem sok babér termett számunkra, bár amíg bírtuk erővel, jó teljesítményt nyújtottunk. A Puskás Akadémia ellen a második félidő alapján volt esélyünk a pontszerzésre. Ha az első két helyezett gárdát, azaz az FTC-t és az ETO-t, valamint az utolsó kettőt, a Fehérvárt és a Budaörsöt kivesszük, akkor nagyon kiegyenlített a mezőny.

- Csapatkapitányunk, Balogh Henrietta műtétje után novemberben tért vissza, addig Kovács Virág volt a kapitány, aki jól megoldotta feladatát, jól vezényelte a védelmet. Kiemelném még Németh Adélt, aki az U19-es válogatottban lett meghatározó futballista és csapatkapitány is. Emellett egyetemi tanulmányait is elkezdte - tehát több fronton is helytállt. Szil Tünde is ebben az évben tért vissza, nagyon hiányzott a játéka, a góljai, a szezon vége felé aztán belelendült. Fiatal kora ellenére Pintér Tekla, Csáki Eszter és Novák Luca is meghatározó játékossá vált.

- Január 8-án kezdjük a felkészülést, addig a lányok otthon egyéni edzésprogram alapján készülnek – folytatta Markó Edina. – A nyolchetes felkészülés során főleg külföldi együttesekkel játszunk és részt veszünk a szigetszentmiklósi teremtornán is. Új játékost nem igazolunk, viszont Kiss-Lantos Hanna visszatérhet, ami óriási erősítés lesz számunkra. Szintén jó hír, hogy rajta kívül Feketevízi Tímea, Csejtei Emília, Kránicz Viktória sérülése után ugyancsak velünk kezdi a felkészülést. A Magyar Kupában a legjobb nyolc között vagyunk, ez a sorozat is ugyanolyan fontos számunkra, mint a bajnokság, itt is szeretnénk minél jobban szerepelni.