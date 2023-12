A Haladás hétfőn tért haza Portugáliából - ahol három Bajnokok Ligája-meccset játszott (a belga Sporting Anderlechttől 5-2-re, a portugál Sporting CP-től 7-2-re, a szerb Loznics-Grad 2018-tól 3-2-re kapott ki). Az éllovas, címvédő zöld-fehér gárda sokat nem szusszanhatott, máris a a tabella 4. helyén álló, jó formában lévő, legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyerő Kecskemét vendégeként lépett pályára. Érdekesség, hogy a 39 pontos Haladás mögött a 2. Nyíregyháza, a 3. Veszprém, és a 4. Kecskemét is 32 ponttal áll. A Kecskemét szeptemberben 5-0-ra kapott ki Szombathelyen.

SG Kecskemét Futsal - Haladás VSE 2-3 (0-2).

Kecskemét, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Borbás, Kakuk (Aczél).

Kecskemét: Krajcsi - Pál, Haász, Fekete, Szabó J. Csere: Rigó (kapus), Lehotai, Hajnal, Bíró, Kajtár, Milosavljevic, Suscsák, Nádudvari. Edző: Koós Károly.

HVSE: Alasztics - Kovács M., Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Homlok (kapus), Luiggi, Knizs, Henrique, Sipos, Körmendy, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Pál (38.), Bíró (38.), ill. Dróth (14), Hajmási (15.), Rutai (24.).

Kiállítva: Ferraz Conde Felipe (40.).

A Haladás rögtön magához ragadta az irányítást - nem tűnt fáradtnak, fásultnak a szombathelyi gárda. Folyamatos nyomás alatt állt a hazai kapu, ám a lövések rendre célt tévesztettek, elakadtak, vagy Krajcsi védett. Érett a vasi gól - de csak nem akart megszületni. Kecskeméti időkérés próbálta megtörni a szombathelyi nyomást. Azonban nem változott a játék képe. Sőt, Dróth feltörte a kecskeméti reteszt, Vas oldalberúgását zúdította kapásból a kapuba (0-1). Felpörögtek az események. Kecskeméti ziccert védett Alasztics, majd az ellentámadás végén Vas bombáját hárította Krajcsi, a kipattanóra azonban érkezett Hajmási, és közelről a kapuba pofozta a labdát (0-2). Rákapcsolt a házigazda, akadt helyzet a szombathelyi kapu előtt is. De azzal, hogy támadóbb szellemű futballra váltott, több teret engedett előre játékban a Haladásnak. Hajtós, ki-ki meccset szakított meg a szünet.

Fordulás után gyorsan növelte az előnyét a Haladás: Henrique passzával Rutai lépett ki, majd a kirontó kapus lábai között gurította okosan a labdát a hálóba (0-3). Dolgozott ki olykor helyzetet a Kecskemét is, de ha el is jutottak a szombathelyi kapuig, Alasztics válogatott formában védett. Magabiztosan játszott a Haladás, uralta a meccset. És a percek múlásával lassan a Kecskemét lendülete is alább hagyott - igaz, alig-alig volt a hazaiaknál a labda. Szűk három perccel a vége előtt vészkapus játékra váltott a becsületgólért küzdő házigazda - ami Pál átlövéséből meg is született (1-3). Sőt, egy szépen kijátszott akció végén tovább szűkítette a hátrányát (2-3). Váratlanul éles lett a hajrá. Tegyük hozzá, a játékvezetők elvesztették a fonalat: kiállították a Haladás vezetőedzőjét - 35 másodperccel a vége előtt. De végül csak kicsikarta a győzelmet a HVSE - amúgy magának tette nehézzé a meccset, mert sokkal korábban lezárhatta volna.