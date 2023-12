Milos Konakov: – Nagy csatát vívtunk, örülök, hogy a játékosaim végig bírták erővel a tempót, végig bírták koncentrációval a 40 percet. Ráadásul többek is kisebb sérüléssel, betegséggel vállalták a játékot. Csapatként játszottunk, kiosztottunk 24 gólpasszt úgy, hogy több tiszta dobást is rontottunk – bíztunk egymással. Sajnálom, hogy Perl utolsó dobása nem továbbjutást, hanem „csak” győzelmet ért. Kicsit több szerencsével talán tovább is juthattunk volna ebből az erős csoportból – de ilyen a kosárlabda. Fárasztó időszak zárult le számunkra, most kicsit szusszanunk, aztán dolgozunk tovább.

Elric Delord: – Jó meccset játszottunk, egy végig kiélezett, küzdelmes összecsapást – ráadásul remek volt a hangulat a csarnokban. Számunkra a legfontosabb az volt, hogy jól gazdálkodjunk a percekkel, hogy letudjuk a meccset sérülés nélkül, illetve, hogy elég időt adjunk a fiataloknak. Bár kikaptunk, kaptam pozitív visszajelzéseket a csapatomtól.

Tudósítás és fotók: