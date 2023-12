Bőven van hiányérzete a piros-fekete alakulatnak, amely talán egy picivel hosszabb kispaddal és egy kevésbé kaotikus utazással jó eséllyel győztesen távozhatott volna a legutóbbi fordulóban Szolnokról. Csak az a volna ne lett volna... Kocsis Tamás együttese foggal-körömmel küzdött az alaposan elrontott első negyed után, de végül győzött a házigazda 79-73-ra.

- Nem tudtuk átlépni saját árnyékunkat Szolnokon, pedig nem sok hiányzott ahhoz, hogy a magunk javára fordítsuk a meccset. Ebben több összetevő is közrejátszott, kezdve a rövid kispadtól, az utazásról nem is beszélve - idézte fel a piros-fekete rangadót és annak körülményeit Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. - Összességében megérdemelten nyert az Olaj, mert végig vezetett a mérkőzés során. A vereség ugyanakkor azért is fájó, mert a rosszul elsült első negyed után a második és harmadik etapot nyertük, az utolsó pedig döntetlen lett, tehát abszolút partiban voltunk a Szolnokkal. A mostani meccsünk sem lesz egyszerű, elvégre a címvédő érkezik hozzánk.

A Falcot nagyon nehéz zavarba hozni idén, egyedül a Szegednek sikerült, amely nagy csatában el is vette a sárga-feketék veretlenségét (80-79). Azóta azonban a nagy riválisai közül az Albát, a Szolnokot is kitömte a sárga-fekete gárda, amelynek könnyed ujjgyakorlat volt a ZTE elleni rangadó (is) (100-72).

- Nyilván nem kell ecsetelni a Falconak az erősségét, nem is akarom, mert a hazai kosárlabdát szeretők tisztában vannak vele - folytatta Kocsis Tamás. - Nem is akarunk ezzel foglalkozni, inkább magukra szeretnénk koncentrálni és egy jó meccset akarunk játszani hazai közönség előtt a Szombathellyel. Ez egy olyan rangadó lesz, ahol 150 százalékot kell nyújtanunk ahhoz, hogy legyen esélyünk a győzelemre. Gyakorlatilag a Falconál teljesen mindegy, hogy ki van a pályán a magyar válogatottak meg a külföldiek közül. Amennyiben a heti edzésmunkán gyakorolt támadási és védekezési elemeket meg tudjuk valósítani, amihez talán társul egy extra dobóforma, akkor lehet esélyünk. Bízom a csapatban, a játékosaimban, hogy tényleg mindenki megértette ennek a derbinek a fontosságát, súlyát, hiszen hiába mondják sokan, ez is csak egy meccs, nem, ez nem csak egy meccs és nem hasonlítható a többihez. Remélem, a ranagadónak ezt az üzenetét megfelelően át tudtuk adni a légiósainknak - bizakodott a körmendiek trénere.

A címvédő, listavezető Falco nagy menetelésben van, előző nyolc bajnokiját megnyerte – köztük olyan rangadókat húzott be simán, mint például az Alba, vagy a Szolnok elleni derbi. Az előző körben úgy verte könnyedén a szomszédvár ZTE gárdáját, hogy igazából meg sem szakadt, a kulcsemberek közül pedig Tiby töltötte a legtöbb időt a pályán, mindössze 25 percet... A körmendi klub 150 belépőt küldött Szombathelyre – a jegyeket pillanatok alatt elkapkodták a Falco-szurkolók.

– A vasi El Clásico mindig egy különleges meccs, amelyet a szurkolók és a játékosok is nagyon várnak. Ráadásul idén először csapunk össze a Körmenddel – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Egy ilyen rangadónál nem számít, hogy ki hol áll a tabellán – ráadásul a Körmend hazai pályán roppant erős. Ennek megfelelően nagy csatára, kiélezett meccsre számítok. Ellenfelünk fizikális, agresszív csapat, igyekszik rendre gyors tempót diktálni. Éppen ezért fontos lesz a védekezésünk minősége, támadásban pedig csapatjátékot, megfontos kosárlabdát várok a fiúktól – és mindenekelőtt higgadtságot, szervezettséget. Szerencsére nyugodt hetünk volt, nem léptünk pályára a Bajnokok Ligájában. Hétfőn szabadnapot adtam a fiúknak, kedd óta pedig gőzerővel készülünk a Körmendre – jó állapotban, és szerintem jó formában vagyunk. A sérült Kovács Benedek kivételével mindenkire számíthatok. Tiszteljük ellenfelünket, tudjuk, hogy nehéz, felfokozott hangulatú mérkőzés vár ránk, de szeretnénk győzelemmel kiszolgálni a szurkolótáborunkat!