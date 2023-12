Ilyenkor az egykori gimnázium, napjainkban általános iskola előtti betonos pályán megelevenedik a jánosházi Meteor futballcsapatának dicső múltja, hiszen a résztvevők mindannyian erősítették a helyi labdarúgó egyesület csapatát, írták történelmét. A felnőtté érett óvodások – Závecz-testvérek, Kiss-testvérek, Varga Patrik, Bors Benjámin, Szepessy László - szinte mindannyian pályára léptek a község, majd a város megyei első osztályú felnőtt csapatában, ahogy édesapjaik, nagyapjaik is tették harminc évvel ezelőtt. Az immáron hagyománnyá váló esemény ötletgazdája és szervezője Pacsi Bálint az Illés Akadémia egykori szakmai igazgatója és az akkor NB I.-es Szombathelyi Haladás, a szintén anno NB I.-es Budafoki MTE megbízott vezetőedzője és a korábbi NB I.-es Diósgyőri VTK volt pályaedzője.

- Nagy boldogság számunkra, hogy minden évben szenteste előtt összejövünk, itt a kispályán, ahol a gyerekek megismerkedtek a futball alapjaival - mondta el a napjainkban a Budafoki LC Tehetség Központjában szakmai igazgatóként tevékenykedő Pacsi Bálint. - Érdekesség, hogy közülük ketten, évtizeddel később bemutatkoztak a Haladás NB I.-es csapatában, hiszen Szántó Roland Magyar Kupa mérkőzésen, Kiss Bence (Kecskeméti TE) pedig évekig erősítette szeretett klubunkat a Halit. Külön öröm számomra, hogy ezeken a mérkőzéseken jómagam is ott lehettem a Szombathelyi Haladás NB I-es kispadján. Sajnáljuk, hogy a Hali most csak NB II.-es, de reméljük lesz kinek drukkolni a következő tavasszal - hozzánk is eljutottak az aggasztó hírek. Nagy öröm a jánosházi futball közösségünkben, hogy Kiss Bence nyáron bemutatkozott a Kecskeméti TE színeiben az európai kupaporondon, méghozzá az Európa Konferencia Ligában. Büszkék vagyunk rá, természetesen elutaztam a helyszínre megtekinteni a mérkőzést, hiszen történelmi pillanat volt a jánosházi sportéletben. Kezdetben a közösség építése, a karácsony ünnepe miatt jöttünk össze itt a betonoson, ahol minden kezdődött, manapság a barátság ápolása, Jézus Krisztus eljövetelének ünneplése is megjelenik a játék utáni beszélgetéseinkben, ezért is álltunk most úgy össze fotóra, hogy mögöttünk a frissen felújított Szent Vendel kápolna legyen. Nem felejtjük honnan indultunk, bármerre is járunk egész évben, erővel tölt el bennünk, hogy vasi, magyar emberek vagyunk és haza térhetünk mindig egymás közé egy jó focira, a jánosházi betonosra.