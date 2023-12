Mint egy falat kenyér, úgy hiányzott a Rába-partiaknak a Kecskemét ellen aratott győzelem. Kocsis Tamás együttese végig koncentrált, jó játékkal verte a legutóbbi fordulóban alföldi riválisát, amely – most már kijelenthetjük – komoly krízisbe került, hiszen sereghajtóként kullog a tabella végén. Ezzel szemben a körmendiek trénere viszont úgy látja, végre megmozdult valami a csapatában.

– Jót tett ez a győzelem az együttesnek ebben a felállásban, kicsit talán egymásra is találtak a fiúk és most jónak mondható a csapaton belüli kohézió is – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője, akire ismét nagy kihívás vár szakmai szempontból, hiszen alakulatával ahhoz a Szolnokhoz látogat, amely jelenleg közvetlenül a Körmend mögött helyezkedik el a tabellán, a hatodik pozícióban. Ennek fényében kétségtelenül egy kiélezett piros-fekete rangadó vár a Rába-partiakra a Tiszaligetben. Az eddigi eredményeket látva az utóbbi szezonokhoz képest talán idén van a legkevesebb esélye bejutni a döntőbe a jászsági alakulatnak, hiszen Székesfehérváron és legutóbb otthon a Falco ellen sem tudott komoly tényező lenni Miodrag Rajkovic alakulata. Mindemellett a középcsapatokkal is meggyűlt eddig a Szolnok baja, noha az esetek többségében győztesen hagyta el a pályát, de csak minimális pontkülönbséggel.

– Szezon elején nekik is voltak problémáik, és bizony belenéztek pár vereségbe, amikor többen is hiányoztak a keretükből – folytatta Kocsis Tamás. – Van 10 játékosuk, akiket tudnak forgatni, aminek azért van jelentősége, mert nálunk még mindig lesznek hiányzók. Az biztos, hogy mi Doktor és Cook nélkül leszünk. Ettől függetlenül szoros meccsre számítok, aminek a végén hatványozottan fontos lehet majd, hogy mennyire tudunk koncentrálni. Kulcskérdés lesz, hogy Thomast alsóposzton miként tudjuk megállítani, mert egy nagyon erős és jó játékosról van szó, illetve ki kell vennünk mindenképpen a játékból Eadset is, aki remek fizikummal rendelkezik, nagyot ugrik, jó dobó, egy szóval életveszélyes – nagyon oda kell rá figyelnünk. Az sem mellékes, hogy a Szolnoknak van az egyik legmélyebb magyar kerete. Bárkit is cseréljen be edzőjük a Pallai-Lukács-Pongó-Révész négyesből, nincs minőségi romlás a csapatjátékban.