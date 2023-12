A négynapos erőpróbára 215-én neveztek, de végül 166 bokszoló mérettette meg magát a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, 25 korcsoportban hirdettek küzdelmet- mindenki ott volt, aki számított.

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület három sportolót nevezett az ob-ra: Hámori Luca ac66, Buza Rafael a 67, Buza Rómeó a 71 kg-os súlycsoportban lépett kötelek közé. az olimpiai kvótával rendelkező Luca súlyába hatan indultak, a negyeddöntőbe kezdte meg a menetelést. Elsőként a tavalyi döntős ellenfelével találkozott, határozott pontos bunyót mutatott be, és a bíró két számolás után az első menetben beszüntette a mérkőzést.

Az elődöntőben egy zuglói lány következett, Luca végig uralta a mérkőzést, simán verte ellenfelét. A döntőben aztán a szekszárdi ellenfél sérülés miatt visszalépett, így Luca mérkőzés nélkül, és összességében is könnyedén szerezte meg ötödik felnőtt magyar bajnoki címét. Buza Rafel súlyába 14-en indultak – a kőszegi bunyós a nyolc között lépett először ringbe.

Forrás: Fitt-Box Ökölvívó Egyesület

A 67 kg bizonyult egyébként az egyik legerősebb súlycsoportnak, ugyanis öt kiemelt, válogatott kerettag versenyző is kesztyűt húzott. Első ellenfelét határozott, pontos ütésekkel rögtön nyomás alá helyezte Rafael, már az első menetben kétszer rászámoltatott – a bíró be is szüntette a meccset. Az elődöntőben egri rivális következett – akitől egyszer szorosan ugyan, de kikapott a kőszegiek kiválósága. De most esélyt sem adott ellenfelének: az első menetben nagy volt az adok-kapok, a második és harmadik menetben viszont fantasztikus bunyózott Rafael, biztosan jutott tovább.

A döntőben aztán honvédos srác ellen lépett ringbe. És rögtön az elejétől a kezébe vette az irányítást. Ellenfél próbálta tördelni a meccset, de kevésbé volt hatékony, így Rafael első éves felnőttként begyűjthette a második felnőtt bajnoki címét! Sőt, teljesítményével kiérdemelte a verseny legtechnikásabb bokszolójának járó különdíjat is. Rómeó súlyában 12 versenyzőt számlált a mezőny.

A sorsolásnak köszönhetően a negyeddöntőben kezdett, ahol erődemonstrációt tartva, mindhárom menetet megnyerve győzte le rutinos, talán esélyesebb ellenfelét. Az elődöntőben az ifjúsági világbajnokságon ezüstérmet szegedi bunyós várt rá. A meccs nagy taktikai csatát hozott – mivel jól ismerték egymást a felek. Rómeó taktikus, okos bokszot mutatott be, de nem tudott riválisa fölé kerekedni. Így maradt az előkelő bronzérem - a szegedi fiú később meg is nyerte a súlycsoportot.

– Három versenyzővel vágtunk neki a bajnokságnak, amit két arany- és egy bronzéremmel zártunk, továbbá begyűjtöttünk egy különdíjjal is – összegzett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetőedzője. – Bokszolóink eredményeivel természetesen elégedett vagyok, igazán jó teljesítményt nyújtottak. Most egy kis pihenőt tartunk, aztán folytatjuk a munkát – javítjuk a hibákat, próbálunk tovább fejlődni, szeretnénk minél eredményesebben szerepelni a következő esztendőben!

Forrás: Alpokalja Küzdősport Alapítvány

A kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány eredetileg öt versenyzővel szándékozott részt venni az ob-n, de sérülések és betegség miatt, Stark Réka, Sallay Tamás és Szabó Bence végül nem tudott ringbe lépni. Végül a címvédő Lakotár Hanna (54 kg) és az újonc Pap Erik (80 kg) húzott kesztyűt. Erik kezdésként a budapesti Korom Krisztiánnal mérkőzött az elődöntőbe jutásért, imponáló ökölvívással győzött. Azonban mérkőzés közben egy vétlen fejelés miatt egy hatalmas vérömleny keletkezett Erik szeme felett, ami miatt nem vállalhatta a további szereplést. De így is egy bronzéremmel zárta a tornát. Hanna augusztusban komoly műtéten esett át, indulása az utolsó pillanatig kérdéses volt.

A sorsolása egyáltalán nem volt könnyű, első körben az ukránok egyik oszlopos válogatottja, Svitlana Umanska ellen kezdett, aki az idei Balkán Tornát is megnyerte. Azonban Hanna a meccset végig irányítva, magabiztos ökölvívással legyőzte ellenfelét. Így történt, hogy a magyar bajnokságon ukrán riválist verve jutott a döntőbe...

A fináléban Hannára a szintén csepeli Pálfi Viktória várt. A kőszegi kiválóság ismét remekül bunyózott, meg is számoltatta ellenfelét, végül könnyed iskolaboksszal nyert – és állhatott a dobogó tetejére, begyűjtve ezzel negyedik felnőtt magyar bajnoki címét! Továbbá a szakmai zsűri döntése értelmében megválasztották a torna legtechnikásabb női versenyzőjének.

– Egy arany- és egy bronzéremmel zártuk az ob-t, kiérdemeltünk egy különdíjat, mindkét versenyzőm teljesítményével elégedett vagyok – értékelt Finesz Ernő, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány vezetőedzője.