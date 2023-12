Miodrag Rajkovic, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász edzője: - Mindenekelőtt gratulálok valamennyi játékosomnak! Kiválóan működtek, mint csapat! Tudom, a lelátóról másként látni a dolgokat, de a tény, hogy tízzel több lepattanót szedtünk – összesen negyvenhármat – és ez mellé volt húsz gólpasszunk azt mutatja, hogy a játékosok beleadtak apait-anyait. Oly hosszú idő után, végre uraltuk a festéket. Demajeo hozott tizenhat pontot és Révész Ádi nyolcat, ez nekünk nagyon sokat ér! Így a kinti dobóink végre levegőhöz juthatnak. A következő lépés, remélem, hogy ebből kiindulva jobban dobjuk majd a hármasokat! Ha nyomás alatt tudjuk tartani a festéket és jó zárásokkal segíteni a dobóinkat, úgy nekik több helyük marad és jobb lesz a kinti mutatónk is.

Kocsis Tamás, az Egis Körmend edzője: - Először is gratulálunk a Szolnoknak, megérdemelten nyertek, végig vezettek a mérkőzésen! Másodsorban Révész Ádámnak is gratulálok, illetve a szolnoki szurkolóknak, mert ebben szerintem nekik is vastagon részük van! Hadd gratuláljak Fepunak is, mert harmincnyolc évesen letenni egy ilyen teljesítményt egy ilyen viszontagságos nap után, hát, le a kalappal előtte! Az egész csapatomat dicséret illeti, mindent megtettünk! Egyszerűen apró dolgokban hibáztunk, például amikor az utolsó pillanatokban le kellett volna szednünk a lepattanót. Amíg legalább az egyik irányítónk nem tér vissza, addig nem leszünk könnyű helyzetben senki ellen. Jövő héten talán még nehezebb feladat vár ránk, de legalább hazai pályán. Bízunk abban, hogy sikerül bravúrt elérni. Nem utolsó sorban köszönjük a szurkolóinknak, akik ebben a pénteki időpontban is eljöttek a csapattal és végig mellettünk álltak!

Demajeo Wiggins: - Ez az, amire azt mondják, a győzelem a csapaté! A kezdő ötös és a padról érkező játékosok is beletették a magukét. Szedték a pattanót, védekeztek, küzdöttek. Remek csapatmunka, gratulálok az egész csapatnak!

Ferencz Csaba: - Egy nagyon jó meccset játszottunk, gratulálunk a Szolnoknak a győzelemhez! Elég viszontagságos napunk volt, ennek tükrében úgy gondolom, tényleg mindenki, mindent megtett a pályán. Harcoltunk, küzdöttünk. Apró dolgokon múlott ez a meccs. Amikor visszajöttünk négy-hat pontra, volt sanszunk. Nem számoltunk Révész Ádi hármasaival. Gratulálok neki, mert az a két trojka nagyon fontos volt, kulcspillanatban jöttek. A végén meggyűlt a bajunk a lepattanókkal is, s ez meg is pecsételte a sorsunkat. Sajnos jelen pillanatban hiányzik két olyan játékos, akik nagyon fontos láncszemek. Nélkülük Malik az egyedüli, aki képes bontani a védelmet. Ez negyven percen keresztül egyedül nagyon nehéz. Ha egy legalább visszatérne, nagyon jó lenne. Most hazamegyünk, pihenünk és legjobb tudásunk szerint felkészülünk a megyei rangadóra. Tudjuk, hogy a Falco milyen játékerőt képvisel, kiemelkedik a bajnokságból. Mi arra készülünk, hogy megnehezítsük a dolgukat és bravúrt érjünk el.