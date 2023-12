Nem túlzás azt mondani, hogy a mögöttünk álló őszi szezonban nem volt ellenfele a SZombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia alakulatának, a 13 bajnoki során elkönyvelt 13 győzelem, illetve a gárda gólkülönbsége (481-338) önmagáért beszél. Csak hozzávetésképpen, a bajnoki tabellán második Esztergomi Vitézek ehhez képest 63-as gólkülönbséggel (373-310) rendelkeznek. Magasan a legtöbb találatot szerezte, és a második legkevesebbet kapta az SZKKA.

- Érvényesült, amit szezon előtt gondoltunk, azaz, hogy három csapat küzd majd a feljutásért és ez be is igazolódott - kezdte értékelőjét Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezetője. - Rajtunk kívül az Érd és az Esztergom csapata harcol az élvonalért. Viszont azzal nagy előnyre tettünk szert, hogy a szóbanforgó együtteseket megvertük, illetve egymástól is vettek el pontot, ami azt is jelenti, hogy remélhetőleg nyugodtabb tavaszi szezon áll előttünk. Az Érd elleni győzelmünkkel óriási lépést tettünk az NB I. felé, így megkezdjük feltérképezni azokat a játékosokat, akikkel erősíthetünk bizonyos posztokon, ahol erre szükség van. Feljutó csapat esetében különösen fintos, hogy időben meg tudja erősíteni a keretét, mert sokszor ezen múlik a bentmaradás. A legfontosabb feladatunk, hogy egyben tartsuk azt a magot, amit az elmúlt 10 évben felépítettünk, azt szeretnénk, ha kulcsjátékosaink a jövőben is SZKKA-mezben játszanának.

A szombathelyi klub ügyvezetőjét annyira nem lepte meg csapata elképesztő menetelése, mivel változott a másodosztály színvonala, amihez képest a vasiak egy kellőképpen ütős keretet tudtak összerakni.

- Azt már az idény előtt láttuk, tapasztaltuk, hogy a tavalyi évhez képest az NB I/B. nagyon legyengült - folytatta Pődör Zoltán. - Ennek oka, hogy az NB I. rengeteg játékost felszívott, illetve azok, akik az NB I-ből kiöregedtek, már nem biztos, hogy az a másodosztályban meg akarnak szakadni, így megelégedtek az NB II.-vel, ami a harmadosztályt jelenti. Azzal kalkulálunk még, hogy a téli időszakban az Esztergom erősít, meghatározó játékosokat csábít magához, de ez minket már aligha befolyásol majd. Ami még nagyon fontos lenne az az, hogy sérülések nélkül megússzuk az előttünk álló fél évet.

Pődör Zoltán hozzátette, ahogy az eredményekből is látszik, a klub eltökélt szándéka, hogy jövőre ismét NB I.-es kézilabda legyen Szombathelyen, ahol a város lakói ismét szurkolhassanak a vasiaknak a legnagyobb magyar együttesek, mint például a Győri ETO és a Ferencváros ellen. Az SZKKA ügyvezetője azt szeretné, ha minél többen részesei lehetnének a csapat sikereinek. Pődör Zoltán leszögezte azt is, hogy a rosszindulató vádaskodásokkal nem foglalkozik az SZKKA, hanem a sok 100 utánpotláskorú gyerek sportolási lehtőségeinek megteremtésével, példaképeket akarnak nevelni.

- Egy szerethető együttes a miénk, elvégre a keret nagy része helyi kötődésű játékosokra épül, akik minden meccsen felszántják a pályát, érdemes értük kilátogatni a mérkőzésekre és érdemes nekik szurkolni - zárta szavait Pődör Zoltán.