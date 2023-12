A Magyar Távirati Iroda (MTI) sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség döntése értelmében a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület válogatott sportolója, Hámori Luca részesült az elismerésben – a 21 esztendős bokszoló már harmadik alkalommal érdemelte ki a rangos díjat. Hámori Luca egyébként sporttörténelmi sikert aratott a nyáron Lengyelországban, bronzérmet szerzett az Európa Játékok ökölvívótornáján, ezzel kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára – első magyar nőként sikerült neki ez a bravúr!

– Zsinórban harmadszor választott engem a szövetség a legjobb női ökölvívónak, ami óriási megtiszteltetés, nagyon örülök, hiszen ez a díj is egyfajta elismerése a munkámnak, az eredményeimnek – mondta büszkén Hámosi Luca. – A döntéshozók vélhetően a sikeres olimpia kvalifikáció miatt voksoltak rám, mert az év másik két nagy versenye, a felnőtt világbajnokság és az U22-es Európa-bajnokság nem igazán úgy sikerült, ahogyan elterveztem. Igaz, a felnőtt magyar bajnokságon begyűjtöttem az ötödik aranyérmemet – ami egyébként az utánpótlásban aratott győzelmeimmel együtt már a 11. magyar bajnoki címem.

– A magyar bajnokságot félig sérült vállal bokszoltam végig, a döntő után három nappal pedig meg is műtöttek, a vállszalagjaimmal voltak gondok. Ez volt a harmadik vállműtétem, remélem, hogy most már rendben leszek – folytatta Hámori Luca. – Hamarosan megyek vissza varratszerdésre, aztán január elején elkezdem a gyógytornát. Szeretnék mielőbb munkába állni, legalább futni, felülni a szobabiciklire, de elkapkodni sem akarom a dolgot. Edzőmmel, Varsányi Áronnal úgy terveztük, hogy február elején kezdjük el a felkészülést az olimpiára – onnantól pedig nem lesz megállás, mindent beleadok. Tökéletes állapotban akarok ringbe lépni Párizsban – hogy reális esélyem legyen egy komoly eredményre. Most fel van kötve a karom, teljes pihenőre vagyok kényszerítve – ami szokatlan számomra. De bevallom, jólesik egy kis pihenés, mert fárasztó, mozgalmas év van mögöttem – rengeteg edzéssel, edzőtáborral, versennyel, utazással. De az olimpiai kvóta minden fáradtságot megért!