Ahogyan arról korábban írtunk a szombathelyi Controll SE harcosai mellett az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club versenyzője, Csejtey Gábor 63 kg-ban

maters kategóriában light- contact és poinfigting szabályrendszerben lépett tatamira. Mindkét szabályrendszerben 7-en indultak Csejteyvel együtt csatába, az Agrobio kick-boxolója light-contactban és pointfightingban is bronzérmet szerzett.

- Az Agrobio Classic Kick-Box és Box Clubból két versenyző kvalifikált a világbajnokságra, azonban Holczmüller Bence betegség miatt lemondta a versenyen való indulást - mondta Mayer Gábor edző. - Bence mindvégig készült és nagyszerű formában volt, előtte megnyerte a Cseh Opent is. Sajnos azonban egy olyan jellegű betegség alakult ki, ami után közösen úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk. Edzőként és vezetőként is nehéz döntés volt, de mindig és mindenkor a sportolók egészsége a legfontosabb és ezt tartottam elsődlegesnek. Edzőként én is regisztráltam a világbajnokságra, sajnos kéztörés miatt én sem tudtam elutazni Portugáliába. Csejtey Gábor teljesítménye jónak értékelhető. A világbajnoki címét nem tudta pointfightingben megvédeni, de azt gondolom a bronzérem is szépen csillog. Light-contactban két nagyon kemény meccse volt, itt és a pointfightingban is a későbbi győztestől kapott ki. Light-contactban az Azeri Mamedov Eduard, pointfightingben pedig az Olasz Sciacca Ignazio győzött. Gabinak a 63 kg-ban való indulás is már nagy kihívás, hiszen 5-6 kilókat kell leadnia ebben a kategóriában. Rengeteget kivesz egy sportolóból egy ilyen mértékű fogyás. Persze ezt vállalta, vállaltuk és meg is csinálta a fogyasztást.

A masters kategória évről évre erősödik és ez látható, tapasztalható volt ezen a versenyen is. A válogatottak szakmai vezetői is egyre jobban felismerik ezt és látszik is a teljesítményeken. Gabinak mindkét szabályrendszer jól fekszik, de a light-contactban van nagyobb rutinja és tudása. A jövőre nézve a pointfighting szabályrendszert kell jobban erősíteni és még több versenyre kell eljutni és még több tapasztalatot gyűjteni. Sajnos a munkanhelyi elfoglaltságok miatt idén edzőtáborba sem tudott menni, ami nagyon fontos lett volna a felkészülés szempontjából. Összességében elégedett vagyok Gábor teljesítményével. Annyiban keserű a szám íze, hogy a klub jelenlegi legjobb versenyzője, Holczmüller Bence nem tudott indulni a megmérettetésen és nem tudtam felmérni, hogy hol tart élete ebben a szakaszában szakmailag. Bencére hosszú távon számítok és abban bízom, hogy mielőbb vissza tud térni a tatamira vagy akár a ringbe is! Jövőre szeretném, ha Pődör Csaba VB ezüstérmes sportolónk is visszatérne masters kategóriában a pástra, valamint kapacitálom Wappel Tibor világ- és Európa-bajnok versenyzőnket is, hogy térjen vissza a tatamira.

Csejtey Gábor érzése szerint jó formában érkezett a világbajnokságra, annak ellenére, hogy néhány dolog azért nehezítette a felkészülését.

- A masters kategória évről évre egyre erősödik - fogalmazott Csejtey Gábor. - Érkeznek azok a sportolók, akik még egy-két éve a normál felnőtt kategóriában versenyeztek. Sajnos a sorsolás nem volt túlságosan kedvező nekem, mert mindkét szabályrendszerben a döntőbe jutásért a későbbi győztessel kerültem össze. Pointfightingban címvédésre érkeztem. Sajnos az elődöntő előtt volt egy nagyon nehéz, fárasztó light-contact mérkőzésem, amit sajnos nem sikerült maradéktalanul kipihennem. Így nem tudtam olyan robbanékony lenni és szerintem emiatt kellett beérnem a bronzéremmel. Light-contactban a négy közé kerülését egy olasz versenyzőt vertem meg, aztán jött a tavalyi Európa-bajnok azeri versenyző. Tavaly vele játszottam a döntőt, akkor simábban tudott győzni. Most egy nagyon szoros mérkőzésen maradtam alul - zárta szavait az Agrobio kick-boxolója.