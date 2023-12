A nívós versenynek 2022. után ismét a Sportliget adott otthont. Az ország számos pontjáról – Pécstől Miskolcig – delegáltak versenyzőket az egyesületek. A verseny szintfelmérő is volt a decemberi Mezeifutó Európa-bajnokság előtt, ezért a szakági referens, Knipl István – egykori sokszoros magyar bajnok, országos csúcstartó – is a helyszínen figyelte az eseményt. A verseny szpíkere az a dr. Burján Attila volt, aki a Budapesti Atlétikai Világbajnokságon is közvetítette a stadionon kívüli versenyszámokat.

A futók és az edzők is nagyra értékelték a helyszín adottságait és a precíz, gondos szervezést. Nincs még egy ilyen helyszín a sorozatban, ahol ilyen jó minőségű talajon lehet futni, és ilyen magas komfortú infrastruktúra áll rendelkezésre.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két kiváló helyszín közül választhatunk – fogalmazott az esemény versenyigazgatója, Kívés István. – Éveken keresztül a Fedett Uszoda és az Emlékmű környékén rendeztük ezt a versenyt – fantasztikus a domborzata, de „macerásabb” a lebonyolítás. Tavaly próbáltuk ki először a Sportligetet – elsőre bizonyította nagyszerűségét. Itt „csak” két mesterséges domb nehezíti a pályát, de ha rangsorolok, akkor fájó szívvel emellett teszem le a voksom.

A korosztályonként indított futamokban közel 200 versenyző állt rajthoz. A női abszolút futamot rajt-cél győzelemmel (5 km) az FTC versenyzője Böhm Lilla nyerte Farkas-Ohn Kinga (MATE-GEAC) és Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) előtt.

A férfi mezőnyben (6 km) a 3000 méteres akadályfutásban U23-as Európa-bajnok kecskeméti Palkovits István és az 1500 m-en olimpikon, fedettpályás csúcstartó SVSE-s, Szögi István futása hozott nagyon látványos versenyzést. Palkovits a táv felénél tudott ellépni és egyenletes, 3 percen belüli 1000 métereket teljesítve nyerte meg a versenyt. A harmadik helyre Szabó Benjámin a TSC-Geotech versenyzője futott be – 2000 méteren korosztályos csúcstartó, EYOF bronzérmes. Ugyanebben a futamban Horváth György, a SZoESE versenyzője 7. lett, ezzel ő érte el a helyi egyesületek versenyzői közül a legjobb eredményt.

A Szombathelyi Dobó SE és a SZoESE eredményei. Férfi abszolút (6 km): 7. Horváth György (SZoESE) 19:20. U14 fiú (3 km): 9. Jakab Flórián (Dobó SE) 12:12. U16 leány (4 km): 8. Molnár Lilien (Dobó SE) 17:36. U16 fiú (4 km): 13. Nagy Dénes (Dobó SE) 15:10. U18 fiú (5 km): 9. Árvay Csongor (Dobó SE) 16:59, 21. Czeczeli Bende (Dobó SE) 18:51.