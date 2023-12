Az ilyenkor megszokott pazar hangulat uralkodott a Rába-parti katlanban, ahol Takács Kristóf Tanoh Dezzel a nyakában szerezte meg a találkozó első kosarát, és innentől kezdve a házigazda irányította a meccset egészen az 5. percig, amikor a csereként beállt Perl első labdaérintéséből átvette a vezetést a Falco (9-11). Gyors lerohanásokkal próbált meglépni a Szombathely, ám rendre sikerült visszarendeződnie a körmendi hátsó alakzatnak. A 8. percben Djogo süllyesztette el a derbi első tripláját, ezzel egyetlen pontra zárkózott az MTE (16-17). A Barac ellen megítélt büntetőket Sylla a helyére küldte, ezzel újfent a Körmendnél volt az előny (18-17). A negyed legvégén labdát szerzett a Rába-parti alakulat, Takács az elől maradt Syllához passzolt, aki egy látványos zsákolással zárta le az etapot (21-19). Hasonlóképpen folytatódott a második negyed is, pazar figura végén zsákolt óriásit Tolbert, majd Jordano triplája és Tanoh Dez duplája is utat talált a gyűrűbe, aztán egy labdaszerzésből Perl lódult meg egyedül a hazai palánk felé és ő is zsákolt egyet (23-26). A 7-0-ás szombathelyi széria időkérésre sarkallta Kocsis Tamást. A hazai támadások befejezése ezután sem volt tökéletes, amiben nagy szerepe volt a Falco agersszív védekezésének. Egy sokadik lerohanás végén Tanoh Dez húzta be a labdát a gyűrűbe, ezzel először vezetett 6 ponttal a sárga-fekete alakulat (25-31). Benke triplájával pedig már a 10-hez közelített a csapatok közti különbség, Kocsis Tamásnak újból maga köré kellett gyűjtenie övéit. Djogo pontjaival eszmélt a Körmend, a 18. percben 30-34 állt a táblán, amikor Konakov mester látta elérkezettnek az időt, hogy szóljon csapatához. Benke újabb hármasa fontos lélektani pillanatban esett, Pongó is betalált közelről, ezzel újra megnyugtató fórr tett szert a Szombathely (30-39). 40 másodperccel az első félidő vége előtt Tiby kettesével 10-et számolt a Falco-tábor a Körmendre, ezen Ferencz ugyan még kozmetikázni tudott, de ismét jött Tiby, akinek újabb kosarával 32-43-ra módosult az állás, ezzel zárult az első félidő.

Hazai szempontból egyáltalán nemindult jól a második félidő, ugyanis a Falco 5-0-val robogott tovább. Djogo büntetőivel, Tolbert pedig egy duplával igyekezett csökkenteni a különbséget (36-48). A vendégek gyors labdajáratásait, támadásait sokszor elég volt lekövetnie a házigazdának, amely fejben kezdett teljesen szétesni. Védekezésről nehezen lehetett beszélni a piros-feketéknél, mert Pongó előtt például többször is olyan szabad folyosók nyíltak, amelyen keresztül csak be kellett szambázni a palánkig és gyűrűre emelni a játékszert. A 24. percben Perl kettesével már 20-at számolt a vendég publikom a Körmendre (36-57). És nem is sikerült váltania a Rába-parti alakulatnak, amely nem tudott mit kezdeni a Falco szervezett védekezésével. Úgy tűnt, ezzel a negyeddel a lényegi kérdés el is dőlt, ugyanis az utolsó 10 percnek 51-71-ről futottak neki a csapatok. A Szombathely úthengerként haladt tovább, a hazaiak pedig jószerivel mindent kihagytak. Rettenetesen dobott a Körmend, amely a 34. percig mindössze 53 pontot tudott termelni. A bajnoki címvédő komoly leckét adott védekezésből és támadójátékból egyaránt. A 35. percben Krivacsevics kosarával pedig már 30-ra duzzadt a felek közti differencia (58-89). Két perccel a vége előtt mindkét edző fiataljait küldte pályára, végül 36 ponttal nyert a Falco és robog tovább a bajnokságban. Ennek ellenére úgy szólt a hazai MTE-rigmus, mintha a Körmend diadalmaskodott volna.