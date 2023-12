Ikerváron mindig jelentős volt a futballélet, főleg utánpótlás téren, de az elmúlt egy-két évben ezt még sikerült emelni, hála a klubvezetés áldozatos és elhivatott munkájának, amelynek eredményeként olyan körülményeket és feltételeket biztosítanak a szakmai munkához, aminek hatására az elmúlt években megduplázódott az egyesületnél futballozó gyerek száma. A fiatalok egytől egyig lelkesek, ég bennük a tűz, nagy elánnal járnak edzésekre, versenyekre. A tornán nyolc csapat - Sárvár FC, Foci FC, Celldömölk I., Celldömölk II., Jánosháza, Pecöl, Ikervár I., Ikervár II. - szerepelt hat egyesületből. A nyolc csapat két négyes csoportba lett sorolva, majd a keresztjáték után a helyosztók következtek.

- Az egész éves munkájukat díjazva jutalom gyanánt rendeztük meg ezt a tornát, egyelőre csak U11-es korosztályban, hagyományteremtő szándékkal, hogy a Bozsik-tornák mellett szerepeljenek olyan megmérettetéseken is, amelyeknek van tétje és valódi versenyhelyzetben is kipróbalhassák magukat - nyilatkozta Tanai Gábor testnevelő. - A kupára olyan egyesületeket hívtunk meg, amelyek hozzánk hasonlóan gondolkodnak és szívügyüknek érzik az utánpótlás futballt. A tornán szereplő egyesületeknél a gyerekek, edzők is nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolnak egymással. A díjátadóra olyan sportolót szerettünk volna meghívni, aki méltán lehet példa a sportoló gyerekek előtt emberi és sportemberi téren is. Ezért is választottam a Haladás legendáját, Halmosi Pétert, alias Cucut, aki az első hívó szóra elfogadta a felkérést és a döntő megtekintése után átadta a díjakat és különdíjakat a csapatoknak és játékosoknak.

A torna erősségét mutatja hogy minden helyosztó nagyon szoros volt, egy-egy gólos különbségek voltak. A mezőnyből kiemelkedő két sárvári csapat játszotta a döntőt, igazi finálé hangulatban, végül 1-0 nyert a Foci FC csapata.

A torna végeredménye: 1. Foci FC, 2. Sárvár FC, 3. CVSE I., 4. ÖTE Ikervár I., 5. Pecöl, 6. ÖTE Ikervár II., 7. CVSE II., 8. Jánosháza.

Különdíjak. Torna gólkirálya: Nagy Zoltán (Sárvár). Torna legjobb játékosa: Kondákor Bence (Foci FC). Torna legjobb kapusa: Molnár Máté (CVSE I.). Legjobb hazai játékos: Zsigmond Ármin (Ikervár I.).