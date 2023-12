Hagyományosan idén is Esztergom adott otthont a WAKO Kick-box Mikulás Kupának. Ezúttal is kiváló mezőny, több, mint 300 nevező gyűlt össze a Suzuki Aréna küzdőterén, ahol a megszokott súlycsoportok mellett a különböző szabályrendszerekben a kezdő versenyzőknek is adott volt a lehetőség, hogy külön kategóriákban küzdhessenek meg egymással.

Forrás: Controll SE

A szombathelyi Controll SE-t öten képviselték, mindannyian kadet II.-es korcsoportban. A 47 kg-osok között Kántor Krisztián light-contact és kicklight szabályrendszerben sem talált legyőzőre. Kustánczi Dárius Leopárd 52 kg-ban ugyancsak a döntőig menetelt light-contactban és kicklightban is, ám mindkétszer jobbnak bizonyult nála ellenfele, így két értékes ezüsttel zárt. A 69 kg-osok között Szikora Máté light-contactban harmadik lett, míg kicklightban a dobogó második fokára állhatott fel. Szintén ebben a súlycsoportban indult Rumankó Levente, aki light-contactban ezüstérmet, kicklightban pedig bronzot szerzett. Kovács Máté +69 kg-ban lépett tatamira, light-contact és kicklight szabályrendszerben is a dobogó harmadik fokán végzett.

A másik szombathelyi egyesület, az Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club egy versenyzővel, Bedi Miklóssal képviseltette magát a tornán. Miklós a juniorok 63 kg-os mezőnyében pointfightingban aranyat, míg light-contact szabályrendszerben ezüstérmet szerzett. Az idei esztendőt is rengeteg éremmel zárták az agrobiosok, akiknél ugyancsak megtérült a befektetett edzésmunka és idő.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzője mérettette meg magát az év utolsó versenyén. Kiválóan zárta az idei esztendőt a három harcos, Horváth Szabolcs, Lakatos Erik és Antal Laura. Szabolcs kadet II. korcsoportban az 52 kg-os mezőnyében versenyzett. Light-contact és kick-light szabályrendszerben sem talált legyőzőre. Light-contactban első ellenfelét, a veszprémiek tehetségét, Győri Gergőt technikai KO-val verte. A döntőben Kustánczi Dáriusz Leopárddal, a Controll SE versenyzőjével küzdött meg, és 3-0 arányban utasította maga mögé. A küzdelmekből lehetett következtetni, hogy kick-light szabályrendszerben is vele döntőzik majd Szabolcs. Így is történt. Szabolcs remekül küzdött taktikailag, technikailag, sőt, amikor kellett nagy szívvel bele is állt az adok kapokba. A mérkőzés végén ismét a körmendi dinamicás fiúnak emelték magasba a kezét, így ismét aranyérmet szerzett.

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club

Antal Laura kadet II. korcsoportban 60 kg-os súlycsoportban mérette meg magát. Light-contactban Zielbauer Zoétól kikapott, így ezüstérmes lett. Múltkor Laurának sikerült győznie, de most a balatonvilágosi lánynak jött ki jobban a lépés. Kicklight szabályrendszerben az elődöntőben Dér Laurától szenvedett vereséget és így nem jutott döntőbe, de így is bronzéremnek örülhetett. Lakatos Erik junior korcsoportban 79 kg-ban húzott kesztyűt szintén mindkét szabályrendszerben. Erik is ugyanazzal a versenyzővel, Krisztián Dániellel, a Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia versenyzőjével döntőzött mindkét szabályrendszerben. Mindkét szabályrendszerben egyhangú pontozással 3-0 arányban Eriket látták jobbnak a bírók, így kétszer állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.