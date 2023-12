November elején Pars Krisztián és a Szombathelyi Dobó SE útjai elváltak, ám ez nem volt meglepetés, hiszen az egyesület elnöksége már június végén megállapodott a hamarosan 42 éves olimpiai bajnok kalapácsvetővel, a kétszeres világbajnoki ezüstérmessel, hogy idén lejáró szerződését már nem újítja meg. Pars nagy álma volt, hogy a budapesti vb-n dobókörbe léphessen és hazai közönség előtt bizonyíthasson, ez azonban nem teljesült, mivel az atléta nem tudta kvalifikálni magát az ország idei legnagyobb világeseményére. A tűz és a bizonyítási vágy azonban még mindig ott lobog benne, hiszen 17 műtéttel a háta mögött a visszatérésén fáradozik. A nehézségek mellett, azért a boldogság sem kerüli el az atlétát, akinek nyáron kisfia született. – Friss helyreállító műtéten estem át pár hete.

A 2022 októberében elvégzett lábműtét nem sikerült, és ezt újra kellett műteni – mondta a Kossuth rádiónak a 2012-es londoni olimpia bajnoka, majd hozzátette, nagyon megviselte, hogy nem tudott hazai pályán dobókörbe állni a vb-n. – Ha egy kicsit előbb kapunk észhez, vagy ha előbb mondanak valamit arról, hogy ez nem sikerült jól, akkor újra megműttettem volna és akkor talán a világbajnokságon is részt tudtam volna venni. A most 41 éves atlétát talpsérülése már régóta hátráltatja, és korábban két orvostól is olyan visszajelzést kapott, hogy a lába már nem lesz a régi és ezzel a fájdalommal együtt kell élnie.

Új orvosa szerint egy csontkinövés okozta a problémát, amit műtéti úton el is távolított, így Pars úgy döntött, hogy ha sikeresen zárul a rehabilitáció, akkor szeretne felkészülni a jövő évi párizsi ötkarikás játékokra. – Mindenki engem tart hibásnak, hogy miért nem hagyom abba, és miért nem mondom ki a végét. Egyrészt azért, mert nem szeretném így abbahagyni, másrészt tavaly rossz lábbal is 72 méter körül voltam februárban, de sajnos olyan rossz volt a lábam, hogy nem tudtam felfejlődni a helyzethez – hangsúlyozta.

A kétszeres Európa-bajnok azt is megemlítette, hogy jelenleg nincs klubja, és olyan edzőt vagy segítőt keres, aki kizárólag vele foglalkozik, mivel akkor képes lehet újra 75- 76 méter körül teljesíteni.