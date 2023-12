A címvédő Falco KC nagy formában van: előző kilenc bajnokját megnyerte, az utóbbi hetekben zsinórban hozta a rangadókat (Alba, Szolnok, ZTE, Körmend), listavezetőként (12 győzelem/egy vereség) fut neki a 2023-as esztendő utolsó mérkőzésének. Az újonc NKA Universitas is remek szezont fut – tulajdonképpen meg is lepte a mezőnyt, mert bizony nem a bentmaradásért küzd. Ugyanis a tabella hetedik helyéről fut neki a meccsnek – hat győzelemmel, hét vereséggel. Figyelemre méltó, hogy a hat győzelméből ötöt haza pályán gyűjtött be: a Paks, a Debrecen, a Honvéd, az Oroszlány és a Szolnok (!) is vereséggel távozott Pécsről. A szeptemberi nyitófordulóban egyébként a Falco 112-92-re verte a Pécset – de azóta sokat fejlődött az újonc. Ettől függetlenül persze a Falco a mérkőzés esélyese.

A Falco december 19-én lépett pályára utoljára, Bajnokok Ligája-meccsen verte a francia La Mans gárdáját. December 20-23-án még edzett a csapat, majd következett két nap pihenó – aztán 26-án ismét edzésbe állt a bajnok.

– Veszélyes, szívós csapat az ellenfelünk – szögezte le Pongó Marcell, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa. – A Pécs agresszívan, fizikálisan kosárlabdázik, és főleg hazai pályán eredményes. Nem szabad könnyelműen pályára lépnünk – mert akkor büntet a Pécs. Fel kell vennünk a vendéglátó fizikális stílusát, de elsősorban a saját játékunkat kell játszani. Vagyis csapatként kell kosárlabdáznunk, szervezetten. Támadásban türelmesen járatni a labdát, ziccerig kidolgozni az akciókat. Fontos lesz a védekezésünk minősége – labdaszerzés után pedig gyors átmenetekre lesz szükség. Mind a két csapat sokat készülhetett a meccsre, így nagy taktikai csatára van kilátás. De természetesen szeretnénk szépen, győzelemmel zárni az évet – zárta szavai Pongó Marcell.

A szombathelyieknél Kovács Benedek még sérülés után lábadozik, kihagyja a meccset – és többen is kisebb betegséggel bajlódnak.