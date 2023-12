A fővárosiak a Kölnt győzték le hazai pályán 2-0-ra, a 24 éves középpályás pedig 221 nap után szerepelt ismét az Union kezdőjében.

- Megérte erre várni, nehéz, igazi hatpontos meccs volt, de nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen összecsapáson a kezdőben szavaztak nekem bizalmat - árulta el az M1 aktuális csatorna érdeklődésére a vasi származású futballista.

A magyar labdarúgó kiemelte, jól esik neki, és igyekszik meghálálni a klub bizalmát, illetve "továbbra is hihetetlen" számára, mennyire számolnak vele az egyesületnél.

- Eddig is mindent megtettem, és ezután is mindent meg fogok tenni, hogy ezt a bizalmat megtartsam - jelentette ki Schäfer, aki szerint mindez azt is jelenti, hogy jól végezte a rehabilitációját, és továbbra is fontos tagja a csapatnak.

- Úgy gondolom, a korábbi mérkőzéseken is kaphattam volna több lehetőséget azoknál a 30 perceknél, mint amiket játszottam, ugyanakkor fokozatosan kell terhelni a lábamat, így azoknak ugyanannyira örülök, mint a szerdai 85 percnek" - fogalmazott a játékos.

A középpályás arról is beszélt, technikailag és erőnlétileg is kezdi visszanyerni azt a formáját, amiben hosszú kihagyása előtt volt, "a labdával nem érzi magát rosszabbul, mint előtte", és bár fizikálisan nehezebb felvenni a Bundesliga ritmusát, bizakodó, hogy a téli szünet után még jobb tud lenni és még több lehetőséget kap majd. A jövő nyári Európa-bajnoksággal kapcsolatban elmondta, örül, hogy a németekkel egy csoportba került a magyar válogatott, mert számára ők az egyik kedvenc ellenfél, de egy Eb-n "nincs nagy jelentősége", kikkel vannak egy csoportban, mert egyik játékosnak sem lesz motivációs problémája.

- Remélem, ott lehetek majd a tornán, de tudom, hogy ezért sokat kell küzdenem, így sokat is fogok" - zárta Schäfer, akinek együttese a szerdai sikerrel elmozdult a kiesőzónából. A magyar válogatott a németek mellett a svájciakkal és a skótokkal találkozik majd a jövő nyári, németországi kontinenstorna csoportkörében.