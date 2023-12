Sorozatban játssza a rangadókat a címvédő Falco KC. Szerdán az addig veretlen Albát gázolta el 108-75-re – és lépett fel a tabella élére. Az Olaj hazai pályán még veretlen, előző két bajnokiját behúzta – a harmadik helyről futott neki a rangadónak. A szombathelyieknél Kovács Benedek hiányzott a keretből.

Kihagyott helyzetek vezeték fel a meccset – Pot törte meg a gólcsendet a 2. perc végén, büntetőkből. A Falco higgadt le előbb, 6-0-ra lépett meg. Kemény védekezést mutatott be a vasi gárda Büntetőkkel araszolt az Olaj. De a házigazda is szigorított a védekezésén. Ettől függetlenül a Falco diktálta a tempót, tartotta előnyét (6. perc: 7-13). Az etap hajráját megnyomta a Szolnok, gyors leindításokból szerzett kosarakat – Thomas szerezte a mérkőzés első tripláját (9. perc: 17-19). Rohanós játékkal ért véget az első negyed – és Pongó Máté dudaszós triplájával, amivel megfordította az állást az Olajnak (22-21)! A folytatásban is futottak és tüzeltek a csapatok (12. perc: 26-26). Egyébként gyorsan fizikális csata kerekedett a rangadóból, kemény párharcokat láthattak a szurkolók – és váltott vezetést. A nagy küzdelemben némileg visszaesett a ponttermés. Jordano jól szállt be a meccsbe, a Falcóba, két triplát is dobott gyorsan egymás után – időt kért a Szolnok (16. perc: 29-34). De a Falco szervezetten, higgadtan játszott, kezdte megint átvenni az irányítást. És végül nyolc ponttal nyerte meg az első félidőt (20. perc: 36-44).

Fordulás után is koncentráltan játszott a Falco, és gyorsan 10 pont fölé növelte az előnyét. Kellert szidták kórusban a szolnoki szurkolók – a Falco remek formában játszó centere a fülét mutatott, hogy nem hallja jól, amiért a játékvezetők technikait adtak neki... Nehezen viselte a történéseket a szolnoki tábor – Benke is megkapta a magáét... De a Falco tette a dolgát, jól kosárlabdázott (23. perc: 41-54). Küzdött, harcolt a Szolnok, de nem tudott mit kezdeni a Falco parádés védekezésével. Ráadásul a Falco a támadásait is hatékonyan vitte végig – egyre nőtt a különbség (28. perc: 44-61). A tanácstalannak, és talán fáradtnak tűnő Olaj a meccsben maradásért küzdött – karcolta a 20 pontot a sárga-fekete gárda fórja. De végül meccsben maradt a Szolnok, „csak” 13 pontos Falco-előnyről kezdődött a negyedik negyed (30. perc: 50-63). A Szolnok nem adta fel, minden mindegy alapon rohamozott tovább – és benézett 10 pont alá (33. perc: 56-65). Aztán beállt a 10 pont körüli távolság. Amikor közelített az Olaj, valaki mindig betalált a vasiaktól (35. perc: 62-75). Fogyott az idő, lépegetett a győzelem felé a Falco – a hajrára nem maradt izgalom (38. perc. 67-85).

Nagyon simán, a vártnál talán könnyebben – ismét erőt demonstrálva – nyerte meg a rangadót a szombathelyi gárda.

jegyzőkönyv

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 69-85 (22-21, 14-23, 14-19, 19-22) Szolnok, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Nagy V., Pozsonyi L.

Szolnok: Clay 7, Wiggins 8, Little 12, Pallai 5/3, Thomas 9/3. Csere: Lukács 9/3, Eads 14, Pongó Máté 3/3, Rudner 2, Révész –, Arabo –. Edző: Miodrag Rajkovic.

Falco: Pot 13, Tanoh Dez 2, Benke 7/3, Tiby 14/6, Keller 10/3. Csere: Barac 4, Perl 15/3, Pongó Marcell 8/6, Krivacsevics 6, Verasztó –, Jordano 6/6, Takács –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0-6. 6. perc: 7-13. 9. perc: 17-19. 12. perc: 26-26. 16. perc: 29-34. 20. perc: 36-44. 23. perc: 41-54. 28. perc: 44-61. 30. perc: 50-63. 33. perc: 56-65. 35. perc: 62-75. 38. perc: 67-85.

Kipontozódott: Thomas (31.).

További eredmények: Honvéd–Paks 71-77, Kaposvár–Szeged 90-105, ZTE–DEAC 73-71, Pécs–OSE 91-83, Alba–Sopron 100-73.