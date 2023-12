A Sport és Ifjúsági Iroda szervezésében az idei szabadidősport területén megvalósuló sportprogramokon, kiemelkedően végzett tevékenységükért jutalomban részesült:

Palotai Zoltán, aki tenisz sportágban emlékversenyeket, illetve a városi tenisz csapatbajnokságot szervezte meg és bonyolította le.

Varga Jenő, aki a nyári és téli szabadidősport rendezvénysorozatot szervezte le és bonyolította le.

Bedőcs Gergely, aki a röplabda és strandröplabda versenyeket bonyolította le.

Gergácz Péter, aki a Szombathely környéki kerékpártúrákat bonyolította le.

Kívés István, aki a városi futó rendezvények lebonyolításában közreműködött

Szarka Tibor, aki asztalitenisz sportágban versenyeket szervezett és bonyolított le.

Szöllősi Iván, aki rendezvényeink sajtófelelőse.





A helyi, kiemelkedő sportértéket képviselő versenyzők és egyesületek közül jutalomban részesülnek:

1. Vasi Tekesportért Alapítványtól: Hegyi Gábor elnök és Hegedüs András edző

A Vasi Tekesportért Alapítvány az idei évben a VAOSZ tekepálya felújításáért és működtetéséért rengeteg erőfeszítést tett, ezzel lehetővé téve Szombathelyen a tekesport fennmaradását, ami több évtizedes sikerekre tekint vissza. Jelenleg 200-250 amatőr játékos űzi ezt a játékot napi szinten.

2. A Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítványtól: Bedi Abigél, Horváth Marcell és Horváth Győző

Az alapítvány fontos szerepet tölt be Szombathelyen a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásában.

Bedi Abigél: ICO Open European Combat Sport Championship Kanizsa Aréna versenyen K1 light kategóriában 1. helyezett lett.

Horváth Marcell: a World Championship Rome és a WKF-IAKSA European Championship Trieste versenyen boksz kategóriában, az ICO Open European Combat Sport Championship Kanizsa Aréna versenyen K1 light kategóriában is 1. helyezett lett.

Edzőjük: Horváth Győző. Egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni a rendezvényen.

3. Szombathelyi Egyetemi Sportegyesületből: Kívés Bendegúz és Rácz Henrietta

Kívés Bendegúz: Magyar válogatott Spartan Race és OCR sportágakban. Több nemzetközi verseny dobogósa, az Elit Team Top tagja.

Rácz Henrietta: A Spartan Race Elit Team tagja, válogatott sportoló.

Mindketten a jövő tavasszal Szombathelyen megrendezésre kerülő nemzetközi Spartan Race verseny résztvevői. Rácz Henrietta egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a rendezvényen.

4. Galaxy Rock and Roll Clubból: Németh Hunor Dénes és Molnár Nóra.

Németh Hunor Dénes: Junior Páros Formációs Világbajnokságon 2. helyezést ért el. Edzője és az egyeület elnöke: Molnár Nóra.

5. Lorigo Táncsport Egyesületből: Kovács Ádám, Faludi Eliza, Gombkötő Balázs és Faludiné Lovas Henriette

Kovács Ádám és Faludi Eliza: Ifjúsági Magyar Bajnokságon 1., az Ifjúsági Standard VB-n 8, a Formációs Magyar Bajnokságon csapatban junior és ifjúsági kategóriában első és 3. helyezést értek el. Edzőjük: Gombkötő Balázs Az egyesület képviselője Faludiné Lovas Henriette.

6. Westside Táncsport Egyesületből: Vincze Bítia, Horváth Hédi és Szalai Vivien.

Vincze Bítia és Horváth Hédi: Dance Star Hip-Hop Világbajnokságon junior kategóriában 2., csapatban 1. helyezést értek el. Edzőjük: Vincze Csaba elnök. Távollétében Szalai Vivien, az egyesület oktatója veszi át a díjat.

7. Savaria Speedskating Sportegyesületből Bödei Bálint, Sipos János, Mercs Abigél, Bejczy Botond és Tóth Attila.

Bödei Bálint: Gyorskorcsolya Felnőtt Országos Bajnokságon 3000 m-en, 5000 m-en, és összetett versenyszámban szerzett első helyezést, Junior VB-n 10. helyezést. Junior országos csúcstartó.

Sipos János: Gyorskorcsolya Magyar Bajnokság 1500 m 1. helyezettje, 5000-en harmadik, Junior VB-n sprint versenyszámban 10.

Mercs Abigél és Bejczy Botond az Egyetemi Világbajnokságon váltóban 7., tömegrajtban 5. és 8. helyezést értek el. Mercs Abigél sajnos nem lehet velünk, mert jelenleg Amerikában versenyez.

Edzőjük, és az egyesület vezetője Tóth Attila.

8. A Szombathelyi Darts Club Sportegyesületből: Csóka Dániel és Kurucz Tamás

Csóka Dániel: Serdülő és ifjúsági korosztályban szerzett országos bajnoki címet.

Edzője: Kurucz Tamás.

9. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. atlétika szakosztályából Pápai Nerina, Lengyák György, Szabados Ráhel, Kiss Szilárd, Zimmer Bendegúz, Csercsics Richárd

Pápai Nerina: korosztályos válogatott atléta, aki 300 m-en szerzett utánpótlás magyar bajnoki címet. Edzője: Lengyák György

Szabados Ráhel: Kalapácsvetésben az U16-os Téli és Nyári OB-n aranyérmes, U16-os válogatott viadalon 2., U18-ason pedig 6. helyezett. Edzője Kiss Szilárd.

Zimmer Bendegúz: Kalapácsvetésben az U16-os Téli és Nyári OB-n szintén aranyérmes, U16-os válogatott viadalon 2. helyezett. Edzője: Csercsics Richárd

10. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. asztalitenisz szakosztályából, Gergely Márk, Poór Balázs, Szarka Gábor és ifjabb Szarka Tibor

Gergely Márk: Újonc és Serdülő OB-n szerzett magyar bajnoki címet, és csapatban Európa Bajnokságon 12., a Szombathelyen megrendezésre került Magyar Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságon U13-as korosztályban harmadik helyezett, korosztályos válogatott. Jelenleg Kínában edzőtáborozik a válogatottal.

Poór Balázs: Serdülő korosztályban szerzett magyar bajnoki címet, és csapatban Európa Bajnokságon 12., korosztályos válogatott.

Szarka Gábor: Serdülő korosztályban csapatban 1., egyéniben 3.

Edzőjük: ifjabb Szarka Tibor

11. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. korcsolya szakosztályából Boros Flóra, Szélinger Benjámin és Tóth Attila edző.

Boros Flóra és Szélinger Benjámin: Görkocsolya sportágban magyar bajnokok. Edzőjük: Tóth Attila (már megkapta jutalmát).

12. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. röplabda és úszó szakosztályából Németh Luca, Bedőcs Gergely, Bozsodi Máté, Magyar Adél, Kalmár Alíz, Budavári István

Németh Luca: Utánpótlás U14-es Európa Bajnokságon 9. helyezett csapat tagja, korosztályos válogatott. Edzője: Bedőcs Gergely.

Bozsodi Máté: Az Országos Gyermek Bajnokságon 100 m pillangón, 100 és 200 m hátúszásban egyaránt 1. helyezést szerzett, Többszörös korosztályos csúcstartó, a szombathelyi úszósport nagy reménysége.

Magyar Adél: A Cápa Országos Bajnokságon 200 m gyorson bajnoki címet szerzett. 50 és 100 m-es gyorsúszásban, 100 m háton, 200 m vegyesúszásban 2. helyezett lett.

Kalmár Alíz: 100 m mellúszásban országos bajnok, 200 m-es mellúszásban ezüstérmes, 50 m-es mellúszásban 3. helyezett.

Edzőjük: Budavári István.

13. Az Agrobio Classic Kick-box Sportegyesületből: Holczmüller Bence, Csejtey Gábor és Mayer Gábor

edzője Mayer Gábor

Holczmüller Bence Felnőtt magyar bajnok kick és light-contact kategóriában.

Csejtey Gábor: Masters Világbajnokságon bronzérmet szerzett light-contact és pointfighting kategóriákban.

Edzőjük és az egyesület elnöke: Mayer Gábor.

14. A „LEO” Karate-DO Sportegyesületből: Tarr Kamilla, Molnár Csenge Anna és Gál Róbert

Tarr Kamilla:50. FWE Wadokai EB-n a 16-17. éves korosztályban a küzdelem és csapatküzdelem kategóriában -66 kg-ban 2. helyezést ért el.

Molnár Csenge Anna: A Portugáliában rendezett Európa Bajnokságon formagyakorlat és küzdelem versenyszámban ezüstérmet szerzett.

Edzőjük és az egyesület elnöke: Gál Róbert.

15. A Controll Sportegyesületből: Polgár Dávid József, Prikler Márk, Pataki Barnabás, Nagy Zeusz Kristóf, Ersing András, Pintér Bálint, Lapu Sándor, Bárdosi Sándor, Szmolek Emánuel, Dancsó Zoltán és Koszogovits Mihály

WAKO Utánpótlás EB-n Törökországban 38 ország 1600 versenyzője között az alább felsorolt versenyzők vettek részt:

Polgár Dávid József: LowKick Older Junior kategóriában -86 kg-ban 3. helyezett.

Prikler Márk: Junior Kick-light -74 kg-ban 6. helyezést ért el. Nem tud jönni.

Pataki Barnabás: Older Junior full-contact -57 kg kategóriában bronzérmes.

Nagy Zeusz Kristóf: Older Junior full-contact -60 kg kategóriában 3. helyezett.

Ersing András: Kick-light -74 kg-ban 7. helyezést ért el.

Pintér Bálint: Egyetemi Küzdősport Európa Bajnokságon +84 kg-ban 2. helyezést ért el.

Lapu Sándor: WAKO Kick-boksz Világbajnokságon 70 ország 1410 versenyzője között +94 kg-ban light-contact kategóriában 6. helyezést ért el.

Bárdosi Sándor: Ugyanezen a versenyen -71 kg-ban full-contact kategóriában 5. helyezést ért el.

Szmolek Emánuel: Szintén a portugáliai VB-n

-84 kg-ban Kick-light kategóriában világbajnok, light-contactban ezüstérmes, az Egyetemi Küzdősport Európa Bajnokságon kick-light kategóriában aranyérmes.

Edzőjük Dancsó Zoltán aki, egyben a Magyar Kick-boksz Szövetség light-contact és kick-light szakág szövetségi kapitánya, az egysület elnöke: Koszogovits Mihály.

16. Haladás VSE sportíjász szakosztályából Szabolcsi Bálint Bence, Kukorelli Edit, Molnár József, Tomics Balázs, Donázy Imola, és Takács Gergő

Szabolcsi Bálint Bence: WA Terem Országos Bajnokságon 1. és 2. helyezést ért el.

Kukorelli Edit: 3D Terem Országos Bajnokság aranyérmese.

Molnár József: HDH-IAA Európa Bajnokságon 2. helyezést ért el.

Donázy Imola és Tomsics Balázs: HDH-IAA Európa Bajnokságon 1. helyezést értek el.

Edzőjük: Takács Gergő.

17. A Haladás VSE sakk szakosztályából: Szakolczai Alex és Héra Imre, Vilics Hanna és Ruck Tamás

Szakolczai Alex: A Rapid Csapat Európa Bajnokságon U10-es korosztályban 2. helyezett.

Edzője: Héra Imre.

Vilics Hanna: Parasakk Magyar Bajnokságon felnőttek között bajnoki címet szerzett. A Birminghamben megrendezésre került Látássérültek Világjátékán egyéni és csapat aranyérmet szerzett.

Edzője: Ruck Tamás

18. A Haladás VSE ökölvívó szakosztályából: Horváth Vanessza, Szalai Sándor

Horváth Vanessza: A Serdülő OB-n bajnoki címet szerzett.

Edzője: Szalai Sándor.

19. A Haladás VSE súlyemelő szakosztályából: Molnár Kinga, Hegedüs Mia, Tóth Mira, Tóth Léna, Darabos Jázmin, Gyürüs Barbara, Dr. Rosanics Péter Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc

Molnár Kinga: Junior OB-n U20 korosztályban bajnoki címet szerzett.

Hegedűs Mia: Serdülő Országos Bajnokságon U15 korosztályban szerzett aranyérmet.

Tóth Mira: Serdülő Országos Bajnokságon U15 korosztályban 1. helyezett.

Tóth Léna: Ifjúsági Országos Bajnokságon U17 korosztályban 1. helyezést ért el.

Darabos Jázmin: U17 korosztályos Országos Bajnokságon aranyérmet szerzett. A Mariborban megrendezésre került Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 3. helyezést ért el.

Gyürüs Barbara: Országos bajnok, a jereváni Európa Bajnokságon 11. lett.

Dr. Rosanics Péter: Masters Világbajnokságon, Krakkóban M55 korosztályban bronzérmet szerzett.

Edzőjük: Ligeti Ferenc és Márkus Erzsébet a HVSE súlyemelő szakosztály vezetője.

20. A Haladás VSE crossfit szakosztályából: Mélykúti Árpád

Mélykúti Árpád: A Masters Európa Bajnokságon M45 korosztályban 3. helyezést ért el.

21. A Haladás VSE atlétika szakosztályából: Kamarás Ákos és Lezsák Balázs

Kovács Viktória, Sákovics Janka és Bodnár Anna az U18-as Ügyességi és Gátfutó Magyar Bajnokságon aranyérmet szerzett. Kérem Kamarás Ákos atlétika szakosztályvezetőt, hogy vegye át a díjat.

Lezsák Balázs: Az olaszországi Pescaraban megrendezett Európa Bajnokságon M55 korosztályban kalapácsvetésben 1. helyezést ért el.

22. A Haladás VSE birkózó szakosztályából: Fábián Bálint, Ligeti Dániel és Veréb István

Fábián Bálint: Szabadfogású Európa Bajnokságon 5. helyezést ért el.

Ligeti Dániel: Szabadfogású Európa Bajnokságon Zágrábban bronzérmet szerzett, a belgrádi Világbajnokságon 5. helyezett.

Edzőjük és a szakosztály vezetője: Veréb István.

23. A Szombathelyi Dobó Sportegyesületből: Doma Benedek, Rajczi Bianka, Viszkeleti Villő, Szabados Ármin, (kérem, a díjátadást követően még maradjanak kint)

Doma Benedek: az U23-as OB-n kalapácsvetésben 1., az Universiade-n 10. helyet szerzett.

Rajczi Bianka: az U23-as OB-n kalapácsvetésben 1. helyet szerzett.

Viszkeleti Villő: U20-as magyar kalapácsvető bajnok. Felnőtt országos bajnokságon bronzérmes. Az U20-s Európa Bajnokságon 9. helyezett.

Szabados Ármin: U18-as OB-n első helyezett, U20-as EB-n 5., az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztiválon aranyérmes. 2023-ban év ifjúsági atlétájává választották.





Jutalomban részesült még:

Bodorkós-Horváth Katalin: Szenior Fedett Pályás Atlétikai Világbajnokságon a W55 éves korcsoportban 10 km-es méteres gyaloglásban aranyérmet nyert, A Senior EB-n, Pescaraban 5000 m-en,10 km-en és a 20 km-es távon is aranyérmet szerzett. Edzője: Domján Miklós.

Benczenleitner Ottó: Senior EB-n, Pescaraban M55-ös korosztályban diszkoszvetésben ezüsérmes.

Benczenleitnerné Preisinger Ágnes: Senior EB-n, Pescaraban M50-es korosztályban gerelyhajításban 1. helyet szerzett.

Rába Dániel: Felnőtt magyar bajnoki 2. helyezett kalapácsvetésben. A felnőtt Világbajnokságon 15. helyezést ért el.

Varga Donát: Felnőtt Téli Dobó Bajnokságon aranyérmet szerzett kalapácsvetésben. A csapat EB-n 2. helyezett, valamint a budapesti Világbajnokság résztvevője volt.

Gyurátz Réka: Magyar bajnok kalapácsvetésben és a Csapat EB-n 2. helyezést ért el, a Budapesten megrendezésre került Világbajnokságon is részt vett.

Halász Bence: Magyar bajnok, Európa Kupa győztes és világbajnoki bronzérmes. A Magyar Atlétikai Szövetség idén is az év legjobb atlétájává választotta.

Edzőik: Németh László, Németh Zsolt, aki nem tud részt venni ünnepségünkön.

A Dobó SE alelnöke: Békefi Miklós.





A 2022/2023-as szezonban eredményesen szerepelt utánpótlás és felnőtt csapatokat köszöntötték.

1. Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesületből: Bánfi Péter elnök, Sági Benjámin edző, Orbán Álmos és Sánta Noel csapatkapitányok

DVL Bajnokság III és IV. korcsoportjában Országos Playoff Bajnokságon bronzérmet szerzett mindkét csapat.

2. Illés Akadémia - Viktória FC U19-es leány labdarúgó csapata, a 2022/2023-as év Kiemelt Akdadémiai Bajnokságban az 1. helyezést szerezték meg Székely Tibor edző irányítása mellett.

A díjakat átveszi: Szabó Fanni, Mesterházy Ivett játékosok és Tebeli György edző.

3. A Szombathelyi Darts Club Sportegyesület csapata, amely a Steel Csapat Magyar Kupán 1., a Soft Csapat Magyar Kupában 3., a Steel Nemzeti Csapatbajnokságban 2. helyezést szerzett. Az egyesület képviselői: Csóka András elnök, Kurucz Tamás edző (aki ma már korábban megkapta a díját) és Kámán Lehel játékos. Kérem, vegyék át a díjat.

4. Haladás VSE Sakkcsapata, a 2022/2023-as Szuperliga sakk csapatbajnokságban 5. helyen végeztek. A díjakat átveszi: Csonka Attila játékos, Kiss Attila edző

Pergel László szakosztályvezető aki korábban átvette a díját!

5. Haladás - Viktória csapata, a 2022/2023-as női NBI-es labdarúgó bajnokságban 6. helyezést szerezték meg.

A díjakat átveszi: Balogh Henrietta csapatkapitány, Hérincsné Markó Edina vezetőedző, Barczi Csaba

7. Haladás VSE Futsal Csapata, a 2022/2023-as évadban a szakosztály megvédte a tavalyi Nemzeti Bajnokságban, és a Magyar Kupában elért bajnoki címét. A csapat kapitánya Dróth Zoltán, edzője: Juan Ramon Calvo Rodriguez, szakosztályvezető: Pálmay Tamás. Bokor Zsolt sportigazgató, Szántó Erzsébet klubmenedzser és Homlok Zsolt elnök.

8. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabda csapata, a 2022/2023-as férfi NBI-A bajnokság és Magyar Kupa győztese.

A díjakat átveszi: Gráczer György ügyvezető, Milos Konakov edző és Perl Zoltán csapatkapitány. A holnapi Bajnokok Ligája miatt jelenleg is edzés tartanak a csapat tagjai, ezért az edző és a csapatkapitány nevében Gábor Máté technikai vezető veszi át a díjat.





Pünkösthy Csaba-díj adományozható annak a személynek, aki az utánpótlás, illetve a szabadidősport területén, több éven át kiemelkedő tevékenységet végzett. A díj névadója Pünkösthy Csaba maradandót alkotott az oktatásban és a sportban egyaránt. 2023-ban Pünkösthy Csaba-díjat Barczi Csaba kapta. 1962. október 26-án született Szombathelyen. Általános iskolai tanulmányait a Dózsa György utcai Általános Iskolában kezdte, majd az alsós évfolyamok után a Népfront Utcai Általános Iskolában (ma Reguly) folytatta. 1979-1983 között a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tanulója volt. Budapesten, a Ybl Miklós Építőipari és Műszaki Főiskolán szerzett mérnöki diplomát 1986-ban. A diploma megszerzése után hazatért szülővárosába és az akkori Vasép Építőipari Vállalatnál helyezkedett el. A rendszerváltás után a cégből alakult Generál-Építőmester Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett egészen 2012-ig. Azt követően és jelenleg is a Perint Lakásszövetkezet elnöke.

Gyermekkorától a középiskolás évei végéig a Haladás VSE labdarúgó korosztályos csapatainak tagja volt. A főiskolai évei alatt budapesti csapatokban játszott, hazatérése után az Építők, a Spartacus és a Püspökmolnári csapatait erősítette. Az 1980-as évek közepén felhagyott az aktív labdarúgással és a Haladás VSE utánpótlás edzőit segítette, illetve dolgozott a Vas Megyei Ifiválogatott mellett is.

1993-ban kereste meg néhány a labdarúgást szerető lány, akik szerettek volna szervezett körülmények között játszani. Ekkor alakult meg a később kétszeres magyar bajnok, háromszoros kupagyőztes, BL-résztvevő Viktória FC női labdarúgó csapata, amelynek alapító tagja és megalakulása óta elnöke. A bajnoki aranyat a 2003/2004-es és a 2008/2009-es bajnokságban szerezte, míg 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben kupaelsőséget ünnepelhetett az együttes. A Viktória FC 13 éven keresztül 2000-2013 között folyamatosan a dobogón végzett az első osztályú női labdarúgó bajnokságban. A szombathelyi csapat rengeteg kiváló játékost ad és adott a honi futballnak, korosztályos válogatottak, felnőttválogatottak sora került ki a vasi megyeszékhelyről, számos futballista pedig európai topbajnokságokba igazolt.

A szombathelyi együttes sok neves gárdával is játszott, a 90-es években felkészülési megmérkőzött az olasz AC Milannal, míg 2009-ben a Bajnokok Ligája legjobb 16 közé jutásért vívott párharcban összecsapott a német Bayern Münchennel, amelyre 3000 néző látogatott ki a Rohonci úti Haladás Stadionba. A Viktória FC az elért eredményei alapján Szombathely város legsikeresebb női sporttal foglakozó egyesülete. Ha a Nyugat-dunántúli régiót vesszük alapul, akkor a győri női kézilabda, és a soproni női kosárlabdacsapat után a Viktória a harmadik legeredményesebb női klub.

A csapat jelenleg Haladás-Viktória FC néven szerepel a magyar első osztályú női labdarúgó bajnokságban. Az egyesület idén a megalakulásának 30 éves jubileumát ünnepli.

Barczi Csaba munkássága, mint az utánpótlás, mint pedig a versenysport területén példaértékű, egész életét áthatja a sport iránti elkötelezettség, annak szeretete, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a mai napig aktív. A közel 4 évtizedes példaértékű, lelkiismeretes és eredményes munkája alapján a Pünkösthy Csaba-díj méltó díjazottja.





Unger József-díj adományozható annak a személynek, aki az iskolai testnevelés és diáksport területén, több éven át tartó, kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a díjat az egykori kiváló testnevelőről, Unger Józsefről nevezte el. Idén az Unger József-díjat Szalai János Csaba kapta. 1961. november 19-én született Körmenden.

1985-ben szerzett általános iskolai testnevelő tanári diplomát Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Ezt követően első munkahelye a Dózsa György Általános Iskola volt városunkban.

10 évig dolgozott a „Dózsában”. Ezen idő alatt tökéletesen belelátott a testnevelői szakma rejtelmeibe. Az iskola megszűnése miatt 1995-ben a szombathelyi Gépipari Szakközépiskolában folytatta pedagógus munkáját, ahol a mai napig testnevelőként dolgozik. 1986-1987-es tanévtől kosárlabda szakágvezetőként szervezi a város diákolimpiai bajnokságait. Eleinte az általános iskolai kosárlabda bajnokságokat szervezte, majd 1995-től a középiskolai kosárlabda élet vezetője. Minden tanévben megszervezi az „A”, illetve „B” kategóriás Szombathely város kosárlabda diákolimpia bajnokságát. Részese a B33 bajnokságszervező bizottságának. Szalai János 2000-ben a Testnevelési Egyetemen egyetemi diplomát szerzett, mentorpedagógus szakvizsgával rendelkező mesterpedagógus. 2012 óta a Városi Diáksport Bizottság elnökségi tagja.

Kiemelkedő sporteredményei:

A Gépipari csapataival 14-szer jutott Országos Diákolimpia Döntőbe.

Kosárlabda „B” kategóriában legjobb eredménye országos 2. hely

Kosárlabda „A” kategóriában legjobb eredménye országos 5. hely

Kosárlabda B33 legjobb eredménye országos 6. hely

Labdarúgás V-VI. Korcsoportban legjobb eredménye országos 7. hely

Atlétika: súlylökés, kalapácsvetés, diszkoszvetés, távolugrás, hármasugrás és sprint számokban, több országos érmes és 1-8. helyezettje van.

Az elért eredményekért 2016-ban Vas Megye Legeredményesebb Testnevelője Országos kitüntetést kapta.

Kiemelkedő Pedagógusmunkáért Díj II. fokozat 2014.

A 2015/2016. tanévi Diákolimpia legeredményesebb Vas megyei Testnevelője.

Munkássága, mint a diáksport, mint az iskolai testnevelés területén példaértékű. Közel 4 évtizedes - az iskolai testnevelés és diáksport területén végzett - példaértékű, lelkiismeretes és eredményes munkája alapján az Unger József-díj méltó díjazottja.





A SPORT TÁMOGATÁSÁÉRT-DÍJ annak a személynek adományozható, aki a város sportéletének fejlődése, egyes sportrendezvények, események megrendezése, a sport területén tevékenykedő személyek, sportolók munkájának segítése, lehetővé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert. 2023-ban A SPORT TÁMOGATÁSÁÉRT-DÍJBAN Danka Tamás részesült. 1983. október 16-án született Szombathelyen. Tanulmányait a Vassurányi Általános Iskolában kezdte meg, középiskolai éveit a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolában kereskedelmi és vendéglátói szakon végezte el.

2001-ben kezdett el foglalkozni lapostető szigeteléssel. Kezdetben alkalmazotti jogviszonyban Ausztriában dolgozott a szakmában, majd a későbbiekben vezetőként.

Az MVD Szig. Kft. vállalkozást 2019-ben Mikula Alberttal közösen alapították meg. A cég egy kevés embert foglalkoztató, kisvállalat. Fontos, hogy amikor a szponzoráció kicsit elvesztette a korábbi jelentőségét példát mutat a sportversenyek támogatásában. A cég ezirányú tevékenysége széles körű, nem sportágspecifikus. A szponzorált rendezvények között egyaránt megtalálható a kosárlabda, a triatlon, a torna, vagy a teremlabdarúgás. A szombathelyi értékek közül fontos számára pl. a Falco kosárlabda csapata, az SZKKA női kézilabda csapata, valamint az egyre erősödő darts csapat is.

A cég a marketingjének megvalósításában tudatosan épít a sport szponzorációban meglévő előnyökre, ennek kapcsán ebben az évben a Kft. a 2023. évi Szilveszter Teremlabdarúgó Torna névadója.

Külön dicsérendő, hogy maguk a sportrendezvények is fontosak az MVD-Szig. Kft. számára. Az együttműködés nem zárul le a támogatás átadásával, hanem Danka Tamás az eredmények sajtótájékoztatóján is részt vesz, közreműködik személyesen a díjátadásokon is.

Társadalmi megbízatásai mellett a sport támogatását a kezdetektől fogva erkölcsi kötelességének érezte, „A Sport Támogatásáért-díj” méltó díjazottja.





Szombathely Sportjáért Életmű-díj" adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn keresztül - de legalább 25 éven át - a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja. 2023-ban a díjat Tóth Sándor kapta, aki a Szent Márton-napi városi díjátadó gálán vehette át a Szombathely Sportjáért Életmű-díjat.





Tóth Géza-díj - annak a személynek adományozható, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a díjat az olimpiai ezüstérmes súlyemelő Tóth Gézáról nevezte el. 2023-ben a díjat Antalovits Ferenc kapta, aki a Szent Márton-napi városi díjátadó gálán vehette át a „Tóth Géza-díjat.